Dilan Çiçek Deniz ve Thor Saevarsson arasında dövmeli mesaj!

Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson arasında şimdi de dövme krizi yaşanıyor. Evlilik yolundayken kıskançlığı nedeniyle ilişkisini noktalayan oyuncu, birlikte olduğu dönem göğüslerine yaptırdıkları şimşek dövmesini sildireceği haberine, Saevarsson’dan cevap gecikmedi.

"SONSUZA KADAR"

Saevarsson, şimşek üzerinde eski sevgilisinin isim ve soy isimlerinin baş harflerinde oluşan ‘DÇD’ yazılı vücudunu paylaşarak altına, “Her dönem: Sonsuza kadar” yazıp, dövmeyi sildirmeyeceğini ima etti. Yönetmenin bu mesajı, barışmak için Deniz’e zeytin dalı uzattığı yorumlarına neden oldu.



