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Gecce Magazin Haberleri

Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz yeniden bir arada!

Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'in yer aldığı, Netflix'in yeni Türk filmi 'Kal'ın fragmanı yayınlandı. Kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih'in ilginç hikayesini anlatan 'Kal' filmi 11 Kasım'da Netflix'te seyirciyle buluşacak.

Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz yeniden bir arada!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-10-2022 06:56

Netflix'in yerli yapımlarına Kal isimli film de eklendi. Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Ceyda Düvenci, Berrak Tüzünataç, Şükran Ovalı, Ersin Arıcı ve Dolunay Soysert'i buluşturan Kal'dan ilk görüntüler de geldi.

YARIM KALAN AŞKLAR'DA BİRLİKTE OYNAMIŞLARDI

Daha önce Blu TV'de yayınlanan Yarım Kalan Aşklar dizisinde başrolü paylaşan Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz, bu defa Kal filmi için biraraya geldi.

"BİRAZ GARİP HİKAYE"

Senaristliğini Sami Berat Marçali’nin yaptığı, aşk ve ayrılık hakkında ‘biraz garip hikaye’ olarak lanse edilen film kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih’in hayatına devam etmek için umutsuzca çabalarken geçmişle yüzleşmesini anlatıyor.

 

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