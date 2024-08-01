Dilan Çiçek Deniz, Tuz Gölü’nde kamera karşısına geçti

Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz yıl da reklam filmlerinde rol aldığı markanın elçisi olmaya devam ediyor. Güzel oyuncu yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Film, saç ve saç derisindeki kuruluğu, kuruluktan çatlamış topraklarla vurgularken, Dilan Çiçek Deniz’in suya dalarak saçlarına ve saç derisine nem kazandırdığı sahneler büyük ilgi çekti.

Sette eğlenceli dakikalar geçiren Dilan Çiçek Deniz, Tuz Gölü’nün büyülü ambiyansında unutulmaz anlara imza attı. Dilan Çiçek Deniz’in performansıyla dikkat çeken reklam filmi, saç ve saç derisi bakımında yeni bir dönemi başlatıyor.

Yeni reklam filmiyle ilgili heyecanını dile getiren Dilan Çiçek Deniz ‘’Böylesine güzel bir atmosferde beraber çalışmak çok keyifliydi. Saçlarım uzun süredir aynı markaya emanet” dedi.