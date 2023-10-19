Dilan Çiçek Deniz paylaşımına tepki yağınca hemen sildi!

İsrail-Filistin çatışmaları şiddetlenirken, birçok ünlü isim sosyal medya aracılığıyla tepkilerini dile getiriyor. Son dönemde aktif bir şekilde sosyal medya kullanımıyla dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, bu kez beklenmedik bir tepki aldı.

İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi bombalamasından bir gün sonra Londra'da çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Deniz, bu hareketiyle pek çok eleştiriye maruz kaldı.

Özellikle 3 günlük milli yas ilanı sonrasında bu paylaşımların zamanlaması eleştirildi ve Deniz'e Filistin bayrakları gönderilerek tepkiler dile getirildi. Birçok takipçisi, "Bu fotoğrafları paylaşmak için doğru zaman mı?" gibi mesajlar gönderdi.