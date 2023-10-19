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Dilan Çiçek Deniz paylaşımına tepki yağınca hemen sildi!

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İsrail saldırılarının ardından çektiği selfie'leri sosyal medyada paylaştığında büyük tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları, 3 günlük yas ilan edildiğini hatırlatarak tepkilerini dile getirdi ve bu nedenle Deniz, paylaşımlarını kaldırdı.

Dilan Çiçek Deniz paylaşımına tepki yağınca hemen sildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2023 15:38

İsrail-Filistin çatışmaları şiddetlenirken, birçok ünlü isim sosyal medya aracılığıyla tepkilerini dile getiriyor. Son dönemde aktif bir şekilde sosyal medya kullanımıyla dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, bu kez beklenmedik bir tepki aldı.

İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi bombalamasından bir gün sonra Londra'da çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Deniz, bu hareketiyle pek çok eleştiriye maruz kaldı.

Özellikle 3 günlük milli yas ilanı sonrasında bu paylaşımların zamanlaması eleştirildi ve Deniz'e Filistin bayrakları gönderilerek tepkiler dile getirildi. Birçok takipçisi, "Bu fotoğrafları paylaşmak için doğru zaman mı?" gibi mesajlar gönderdi.

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