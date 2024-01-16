Dilan Çiçek Deniz, 'Aşk Mevsimi' ile dönüyor!

'Aşk Mevsimi’ ile beyazperdede boy gösterecek olan filmin başrollerinden Dilan Çiçek Deniz performansıyla takdir toplayacak. Filmde ‘Şirin’ isimli idealist bir ressama hayat veren Deniz, daima mantığı ile hareket etmeye çalışan bir kadındır. Hayalleri uğruna aşktan kaçan Şirin’in yıllar içerisinde kendisiyle yaşayacağı yüzleşme yeni bir sınavı doğuracak.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığı filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda sinema salonlarındaki yerini almaya hazırlanan ‘Aşk Mevsimi’ Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan bir aşk hikayesini konu alıyor.

Aşk Mevsimi 2 Şubat’ta vizyona girecek.



