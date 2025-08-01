Devrim Özkan’dan Paddleboard Şovu! Mavi Yolculukta Formda Görüntü

Devrim Özkan, mavi yolculukta paddleboarding yaparken verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Enerjisi ve formu dikkat çekti.

Devrim Özkan’dan Paddleboard Şovu! Mavi Yolculukta Formda Görüntü
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2025 17:01

Yetenekli oyuncu Devrim Özkan, yaz tatiline tüm hızıyla devam ediyor. Son günlerde doğayla iç içe bir tatil rotası çizen Özkan, bu kez arkadaşlarıyla birlikte çıktığı mavi yolculuk ile dikkat çekti. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Özkan, enerjisiyle hayranlarını bir kez daha büyüledi.

Kürek Sörfüyle Dikkat Çekti

Tekne turunda aktif zaman geçirmeyi tercih eden Devrim Özkan, bu kez paddleboarding (kürek sörfü) yaparken verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu. Duruşu, dengesini koruyuşu ve sporcu fiziğiyle beğeni toplayan oyuncu, spora olan ilgisini tatil boyunca da sürdürdüğünü gösterdi.

Arkadaşlarıyla Eğlenceli Anlar Yaşadı

Tatiline yalnız çıkmayan Özkan, yakın arkadaşlarıyla birlikte tekne turunun keyfini doyasıya yaşadı. Denizin ortasında güneşin tadını çıkaran oyuncu, zaman zaman arkadaşlarıyla kahkahalar attığı anları da takipçileriyle paylaştı. Özkan’ın doğallığı ve samimiyeti, sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Enerjisiyle İlham Verdi

Tatilde bile formunu korumaktan vazgeçmeyen Devrim Özkan, hem eğleniyor hem spor yapıyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı paddleboard kareleri, hayranlarının motivasyon kaynağı haline geldi. Yaz boyunca doğayla iç içe bir yaşam süren oyuncu, huzurlu ve sağlıklı yaşama verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

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