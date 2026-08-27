Serkan Çayoğlu Bileğinde Servet Taşıyor! Beyoğlu'ndaki Dizi Tanıtımına 2.5 Milyon Liralık Saat Damgası

Serkan Çayoğlu Öngörü dizisi tanıtımında 2.5 milyon TL'lik Rolex saatiyle dikkat çekti. Hilal Altınbilek partneri Çayoğlu'nu övgüye boğdu.

Serkan Çayoğlu Bileğinde Servet Taşıyor! Beyoğlu'ndaki Dizi Tanıtımına 2.5 Milyon Liralık Saat Damgası
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2026 09:41

Türk televizyon ekranlarının başarılı ve karizmatik oyuncularından Serkan Çayoğlu güzel oyuncu Hilal Altınbilek ile başrollerini paylaştığı merakla beklenen yeni iddialı yapım Öngörü dizisinin tanıtım çekimleri için kamera karşısına geçti. İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Beyoğlu semtinde gerçekleştirilen tanıtım çekimlerinde, dizinin başrol oyuncularının uyumu ve samimi açıklamaları dikkat çekerken, Serkan Çayoğlu'nun bileğindeki servet değerindeki lüks saat çekimlere damga vurdu.

"Partneri Sevmeden Bu İş Olmuyor"

Çekimler sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu Hilal Altınbilek partneri Serkan Çayoğlu ile olan uyumu ve set ortamı hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. Çayoğlu ile çalışmanın kendisi için büyük bir konfor olduğunu belirten güzel yıldız başarılı bir projenin anahtarının partnerler arasındaki sevgiden geçtiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Serkan benim için çok konforlu bir partnerdi. Çok berabersiniz başka şansınız yok bu tarz şeylerde. O yüzden bence birbirinizi sevmek de şart. Bence sevmeden olmuyor bu iş. Partneri sevmeden çalışmak çok zor, benim için bu şekilde."

Bileğinde Servet Taşıyor: 50 Bin Dolarlık Rolex!

Dizinin Beyoğlu'ndaki tanıtım çekimleri sırasında şık tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Serkan Çayoğlu'nun aksesuar tercihi magazin basınının ve moda severlerin gözünden kaçmadı. Yakışıklı oyuncunun kolundaki lüks marka Rolex saat çekimlerin en çok konuşulan detaylarından biri oldu. Piyasa değerinin yaklaşık 50 bin dolar (güncel kurla yaklaşık 2 milyon 400 bin Türk Lirası) olduğu öğrenilen lüks saat, sosyal medyada ve magazin kulislerinde geniş yankı uyandırdı.

Yakında izleyiciyle buluşacak olan Öngörü dizisi hem güçlü oyuncu kadrosu hem de iddialı tanıtım çekimleriyle yeni sezonun en çok konuşulacak yapımları arasında gösteriliyor.

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