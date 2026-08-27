Simge Sağın'dan Tatil Pozları! "En Sağlıklı Tatilimi Yapmaktayım"

Türk pop müziğinin en başarılı kadın vokallerinden biri olan hit şarkıları ve sahne şovlarıyla adından sıkça söz ettiren Simge Sağın yoğun geçen konser maratonunun ardından yorgunluk atmak üzere sezonun tadını çıkarıyor. Şarkılarıyla müzik listelerinin üst sıralarındaki yerini koruyan ünlü popçu çıktığı tatilde hem enerji depoluyor hem de takipçileriyle etkileşimde kalmaya devam ediyor. Yazın, serin deniz sularının ve güneşin tadını doyasıya çıkaran güzel şarkıcı tatil boyunca çektirdiği renkli kareleri sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarının beğenisine sundu.

Şezlongda ve Denizde Verilen İddialı Pozlar

Fit görünümü, iddialı tarzı ve güzelliğiyle her daim dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 40'lı yaşlarındaki güzel sanatçı şezlongda ve deniz içerisinde çekilen çarpıcı fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle takipçilerinden tam not alan Sağın bu renkli paylaşımının altına kısa ve öz bir şekilde "Yaz" notunu ekledi. Şarkıcının neşeli ve huzurlu halleri dikkatlerden kaçmazken paylaştığı tatil pozları kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş yankı buldu.

Tatili sadece dinlenmekten ibaret görmeyen ve formunu korumaya büyük özen gösteren Simge Sağın tatil beldesindeki spor salonundan da bir kare yayımladı. Düzenli antrenmanlarını aksatmadan sürdüren ünlü isim spor salonunda çekildiği fotoğrafına "En sağlıklı tatilimi yapmaktayım" notunu düşerek sağlıklı yaşam ve spor rutinini takipçilerine aşılamayı ihmal etmedi.

Ayrılık Sorularına Menajerli Önlem

Öte yandan özel hayatıyla da magazin basınının yakın takibinde olan güzel popçu geçtiğimiz Nisan ayında ünlü DJ İlkay Şencan ile yeni bir aşka yelken açmış, ancak Temmuz ayında sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Bitirdiği ilişkisinin ardından sessizliğini koruyan ve tatil beldesinde basın mensuplarının sorularıyla karşılaşan Sağın ayrılık haberlerine dair sorulan soruları esprili ama kesin bir dille yanıtlamıştı.

Ayrılıkla ilgili yöneltilen sorulara "Bu konu hakkında hiç konuşmayacağım. Zaten menajerim de burada konuşmama izin vermiyor" diyerek sitemli ve gülümseten bir açıklama yapan güzel şarkıcı özel hayatıyla değil sadece müziği ve tatiliyle gündemde kalmak istediğinin mesajını vermişti. Tatilde yeni projeler ve iddialı konserler için moral depolayan Simge Sağın'ın tatil dönüşü yeni şarkı çalışmaları için stüdyoya girmesi bekleniyor.