Müzik Dünyasında Sürpriz Ayrılık! Sakiler Grubu Altı Yıllık Yolculuğunu Noktaladı

Türk arabesk ve pop müziğine kendilerine has, modern yorumlarıyla damga vuran ve geniş kitleler tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen ünlü müzik grubu Sakiler altı yıllık başarılı müzik yolculuklarını sonlandırma kararı aldı. Pinhani'ye ait "Dünyadan Uzak" şarkısına yaptıkları cover yorumuyla hafızalara kazınan ve milyonlarca dinlenmeye ulaşan grubun dağılma haberi müzik dünyasında ve grubun sadık dinleyici kitlesinde büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla karşılandı.

Altı Yıllık Müzik Serüveni Sona Erdi

Ünlü klarnet ve vokal sanatçısı Hasan Gözetlik, gitarist Yücel Girgin ve klavyeci/aranjör Serkan Balkan'dan oluşan üç kişilik Sakiler grubu kuruldukları ilk günden itibaren hem yayınladıkları albüm ve tekli çalışmalarıyla hem de kapalı gişe gerçekleşen canlı konser performanslarıyla müzik piyasasında fark yaratmayı başarmıştı. Yıllardır usta sanatçıların arkasında enstrüman çalarak pişen ve ardından bir araya gelerek kendi gruplarını kuran üç deneyimli müzisyen altı yıla sığdırdıkları sayısız hit parça ve unutulmaz anının ardından müzik yolculuklarına son noktayı koydu.

"Başarı Asla Bir Tesadüf Olmadı Şimdi Biraz Durma Zamanı"

Grubun dağılma haberini ve ayrılık kararını, ekibin sevilen gitaristi Yücel Girgin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal ve anlamlı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Grubun kendi misyonunu başarıyla tamamladığını belirten Girgin hayranlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ettiği veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Başarı asla bir tesadüf olmadı; doğru zamanda, doğru duyguyla inanmanın bir tasarımıydı. Sakiler dönemi ardından harika şarkılar ve unutulmaz anılar bırakarak kendi misyonunu tamamladı. Bu güzel yolculukta yanımızda olan herkese teşekkür ederim. Şimdi biraz durma zamanı. İnsanların ruhundaki o en güçlü duyguyu yeniden yakalamak ve zekanın müziğe yön verdiği yeni projelerde buluşmak üzere, yakında görüşürüz saygılar..."

Dağılma kararının ardından grubun üyelerinin bundan sonraki kariyerlerine kendi solo projeleriyle ve farklı müzikal iş birlikleriyle devam etmeleri bekleniyor.