Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Çiftinden Oğulları Aziz İle İlk Tekne Pozları!

Türk televizyon dünyasının en popüler ve çok konuşulan çiftlerinden biri olan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu mutlu evliliklerini gözlerden uzak ama bir o kadar da göz alıcı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren ve yıllardır örnek gösterilen bir evlilik yürüten ünlü oyuncu çifti Mart 2025'te ilk çocukları olan oğulları Aziz'i kucaklarına alarak anne ve baba olmanın tarif edilemez heyecanını yaşamıştı. Çiçeği burnunda anne ve baba yoğun geçen iş tempolarına kısa bir ara vererek minik oğullarıyla birlikte sezonun ilk tekne tatiline çıktı.

Ege Sularında Minik Aziz İle Aile Keyfi

Oğulları Aziz'in doğumundan bu yana hayatlarında yepyeni ve neşeli bir sayfa açan ünlü çift bu yaz tatili için gözlerden uzak sakin koylarda mavi yolculuk yapmayı tercih etti. Kiralamış oldukları lüks teknede gün boyunca Ege ve Akdeniz'in serin sularının ve güneşin tadını çıkaran Atagül ile Doğulu vaktinin tamamını minik bebekleri Aziz ile ilgilenerek geçirdi.

Denizde ve teknenin güvertesinde oğullarını kucaklarından düşürmeyen ünlü çift serin suların keyfini çıkarırken neşeli anlar yaşadı. Çocuğuyla ilk kez bu kadar uzun ve kapsamlı bir tekne tatiline çıkan güzel oyuncu Neslihan Atagül bu huzurlu ve samimi anları ölümsüzleştirmek adına sık sık objektif karşısına geçerek aile fotoğrafları çektirdi.

Sosyal Medyada Beğeni Ve Övgü Yağmuru

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve zaman zaman ailesiyle geçirdiği özel anları takipçileriyle paylaşan Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ve oğlu Aziz ile çekildiği tatil fotoğraflarını kendi resmi Instagram hesabından yayımladı. Paylaşılan karelerde ünlü çiftin minik Aziz'e olan şefkat dolu bakışları ve aile saadeti gözlerden kaçmadı.

Paylaşımın yapılmasıyla birlikte gönderi kısa sürede yüz binlerce beğeni ve binlerce övgü dolu yorum aldı. Hayranları ve magazin severler güzel oyuncunun paylaşımının altına "Nazar değmesin harika bir aile oldunuz", "Aziz bebek çok şanslı anne ve babasıyla ışıl ışıl parlıyor", "En tatlı aile pozları" ve "Maşallah bu güzel aileye" şeklinde destekleyici ve sevgi dolu yorumlar bıraktı.