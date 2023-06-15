Devrim Özkan’dan bikinili pozlar

Başrolünde yer aldığı 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin 41. bölümüyle final yapan ünlü oyuncu Devrim Özkan, uzun ve yoğun bir sezonun ardından hak ettiği tatiline Bodrum'da başladı. İstanbul'daki işlerini tamamlayan Özkan, soluğu Ege'nin incisi Bodrum'da aldı ve deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmaya başladı.

Tatilinin ilk gününde kahverengi bikinisiyle denizde ve plajda pozlar veren güzel oyuncu, tatil anlarını Instagram hesabında paylaşmayı ihmal etmedi. Özkan'ın 878 bin takipçisi, paylaşımlarını büyük bir ilgiyle karşıladı ve beğeni yağmuruna tuttu.

Devrim Özkan, sezon boyunca sergilediği başarılı performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Dizinin final yapmasının ardından iyi bir dinlenmeyi hak eden oyuncu, Bodrum'un sakin atmosferinde stresini atıyor ve enerji topluyor.

Özkan'ın tatil süresince ne kadar süreyle dinleneceği henüz netlik kazanmasa da, hayranları güzel oyuncunun dinlenip yeniden setlere dönmesini heyecanla bekliyor.

Öte yandan, 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinin final bölümüyle ilgili izleyiciler arasında farklı yorumlar yapılmaya devam ediyor. Diziye olan ilginin yanı sıra, Devrim Özkan'ın tatil fotoğrafları da sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor.