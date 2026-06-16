Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş'ın Görüntülerine Torreira Ne Dedi?

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş hakkında ortaya çıkan tatil görüntüleri magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. İkilinin Los Angeles’ta birlikte görüntülenmesi sonrası sosyal medyada “yeni bir aşk mı var?” soruları hızla yayılmaya başladı. Olayın ardından gözler Devrim Özkan’ın eski ilişkisine çevrildi.

Los Angeles Görüntüleri Olay Yarattı

İddialara göre Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş Los Angeles’ta bir gece kulübünde birlikte vakit geçirirken görüntülendi. Bu karelerin yayılmasıyla birlikte kısa sürede sosyal medya adeta karıştı.

Özellikle dizideki uyumlarıyla da dikkat çeken ikilinin gerçek hayatta da yakınlaştığı iddiaları konuşulmaya başlandı. Ancak şu ana kadar taraflardan net bir doğrulama gelmiş değil.

Sosyal Medyada Aşk İddiaları Büyüdü

Görüntüler yayıldıktan sonra sosyal medyada “yeni çift mi doğuyor?” yorumları peş peşe geldi. Hayranlar iki oyuncunun uyumunu konuşurken bazıları da bunun sadece arkadaşlık olduğunu savundu.

Kısacası ortaya çıkan görüntüler net bir bilgi olmamasına rağmen büyük bir aşk dedikodusuna dönüştü.

Gözler Torreira’ya Çevrildi

Bu gelişmelerin ardından tüm dikkatler Devrim Özkan’ın eski sevgilisi olarak bilinen futbolcu Lucas Torreira’ya çevrildi. İddialara göre görüntüleri görünce oldukça duygusal bir tepki verdiği konuşuldu. Ece Erken’in programda aktardığına göre Torreira’nın bu görüntüler karşısında şaşırdığı ve durumu kabullenmekte zorlandığı iddia edildi.

Aktarılanlara göre Torreira Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş hakkındaki görüntüleri görünce önce “Bu gerçekten doğru mu?” diye sordu. Daha sonra ise duruma inanmak istemediği ve üzgün olduğu öne sürüldü. Hatta bazı konuşmalarda “Böyle bir şey beklemiyordum” dediği iddiaları da gündeme geldi. Ancak bunlar tamamen sosyal medyaya yansıyan söylentilerden ibaret.

Eski İlişki Detayı Yeniden Gündemde

Bir diğer dikkat çeken nokta ise Devrim Özkan’ın daha önce Torreira ile yaşadığı ilişki oldu. İkilinin ayrılığı sonrası yeniden bir araya gelip gelmeyeceği uzun süre konuşulmuştu.

Şimdi ise bu yeni görüntülerle birlikte geçmiş ilişki tekrar gündeme taşındı. Özellikle bazı paylaşımlar “hala bir bağ var mı?” sorularını da beraberinde getirdi.

Netlik Yok Ama Dedikodular Çok

Şu an için ortada netleşmiş bir ilişki ya da resmi açıklama bulunmuyor. Ancak sosyal medyada dönen iddialar magazin gündemini oldukça hareketlendirmiş durumda.

Görünen o ki Devrim Özkan Deniz Can Aktaş ve Torreira üçgeni bir süre daha konuşulmaya devam edecek.