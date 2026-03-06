Devrim Özkan Son Noktayı Koydu! Shane Larkin Aşkı Gerçek mi?

Devrim Özkan ve Shane Larkin sevgili mi? Devrim Özkan Lucas Torreira ile neden ayrıldı? Güzel oyuncunun aşk iddialarına verdiği yanıt ve biten ilişkisinin perde arkası haberimizde...

Yayın Tarihi : 06-03-2026 11:20

 

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile yaşadığı fırtınalı aşkla uzun süre magazin gündeminden düşmeyen Devrim Özkan, kalbinin yeni sahibi olduğu iddia edilen basketbolcu Shane Larkin hakkında ilk kez konuştu. Etiler’de objektiflere yansıyan güzel oyuncu, hakkında çıkan iddialara esprili bir dille son noktayı koydu.

"Hepsi Arkadaşım, Sevgilim Değil"

Anadolu Efes’in yıldız ismi Shane Larkin ile aşk yaşadığına dair dedikoduları kesin bir dille yalanlayan Özkan, spor dünyasında geniş bir çevresi olduğunu vurguladı:

"Özel hayatımı açıkçası ben de internetten takip ediyorum. Birçok sporcu arkadaşım var, spor camiasında geniş bir çevrem var ama onlarla sürekli bir ilişki içinde değilim. Hepsi sadece arkadaşım, sevgilim değil."

Torreira Defteri Tamamen Kapandı mı?

Devrim Özkan ve Lucas Torreira’nın 2023 Mart ayında başlayan ilişkisi, adeta bir yılan hikayesine dönmüştü. İki yıl içinde tam üç kez ayrılıp barışan çiftin son ayrılığı oldukça net görünüyor.

  • Barışma Hamlesi Karşılıksız Kaldı: Son ayrılığın ardından Torreira’nın sosyal medyada yeniden takibe alarak attığı zeytin dalına, Devrim Özkan’ın karşılık vermemesi "Bu kez tamamen bitti" yorumlarını güçlendirdi.

  • Yorgun Bir İlişki: 2024 ve 2025 yıllarını sürekli bir dargın bir barışık geçiren ikilinin, artık kendi yollarına odaklandığı görülüyor.

