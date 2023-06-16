Devrim Özkan, Bodrum'da yakalandı!

Son dönemde popülerliği artan ve adından sıkça söz ettiren 24 yaşındaki oyuncu Devrim Özkan, önceki gün Bodrum Turgutreis'teki tatil sitesinde havuz keyfi yaparken objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun doğal güzelliği göz kamaştırırken, fit vücuduyla da dikkat çekti.

Güneşin keyfini çıkaran Devrim Özkan, şezlongunda saatlerce uzanarak kendisini kitaplara kaptırdı. Ancak güneşin şiddeti artınca rahatsız olan genç oyuncu, güneşin başına geçmesini engellemek için akıllıca bir önlem aldı ve başını havluyla örttü.

Ancak sıcak havaya daha fazla dayanamayan ünlü oyuncu, şezlongundan kalkarak evinin yolunu tuttu.