Devlet Eğitime Yatırım Yaptı! Her Öğrenciye 3571 TL Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından öğrencilere yönelik destek ödemeleri devam etmektedir. Okulların açıldığı şu günlerde devlet dar gelirli vatandaşa evde okuyan çocuğu bulunması durumunda destek ödemesi vermektedir. Bu ödemeler 3571 TL'ye kadar ulaşmaktadır. İhtiyaç sahibi hanelerin çocuklarının eğitimi özellikle de son zamanlarda iyice zorlaşmış bulunmaktadır. Çocuğa destek olmak geleceğini aha da güvence altına alınabilmesi adına rahat çalışma ortamı sağlamak adına devlet tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın onay verdiği hanelere destek ödemesi yapılmaktadır. Bu ödemeler 3571 TL'ye tekabül ederken, bu destekler SED yardımı adı altında sunulmaktadır.

Olmazsa olmaz eğitim, bir devletin kalkınması için en önemli faktördür. Bu kapsamda devlet okumak isteyen dersleri iyi olan ancak maddi güçsüzlük çeken bireye yönelik desteğini esirgememektedir. Öğrencinin eğitim masrafını karşılamak adına okula giden öğrencilere 3571 TL destek sağlanmaktadır.Ülkemizin ekonomik ve sosyal geleceğinin parlak olması ve başarılı öğrenciyi okumaya teşvik etmek adına sunulan bu ödemeler, her ay düzenli olarak yapılmaktadır.

Öğrencilerin eğitim masraflarının giderilmesi adına hükümet tarafından 3571 TL destek ödenmesi sağlanmaktadır. Öğrencinin okul ücretlerini, kitap ve diğer eğitim materyallerini ve hatta taşıma masraflarını karşılamak adına sağlanmaktadır. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bu destek ödemesi sunulmaktadır. Bu imkanlardan faydalanmak için bir kaç şart bulunmaktadır. İlk başta öğrencinin maddi durumunun yetersiz olduğu ispat edilmektedir. Ayrıca, bu yardım genellikle bursluluk sınavında başarılı olan öğrencilere verilmektedir. Bursluluk sınavı destek ödemelrini, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okuyan 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri alabilmektedir. Yardım ödemeleri öğrencinin okul seviyesine göre değişkenlik gösterir.

Ülkemizde, öğrencilere sağlanan 3571 TL’lik destek için başvurular, öğrenci veya ailesi tarafından ailelerin ikametgah adresinde yer alan Kaymakamlıkların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılmalıdır. Öğrenciye okumak eğitimini sürdürmek için yapılan diğer destek ödemeleri de KYK bursu yardımı, SED ödemeleri, ŞEY yardımları, VGM bursu ve Kaymakamlık bursu para yardımı olarak bilinmektedir.

Başvurunuzu yaptıktan sonra en geç 14 gün içinde yanıtınızı alabilirsiniz. E-devlet hesabınızdan gelişmeleri takip edebilir ya da yerel SYDV giderek kontrolünüzü sağlayabilirsiniz.