Derya Uluğ'dan Asil Gök İtirafı: "Telepatik Anlaşıyoruz"

Kıbrıs'ta sahne alan Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök ile aralarındaki uyumu anlattı: "Artık telepatik olarak bile anlaşıyoruz." Uluğ, Asil Gök'ün de yakında konserlere başlayacağını söyledi.

Yayın Tarihi : 17-11-2025 16:36

Şarkıcı Derya Uluğ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kıbrıs'ta sahne aldı. Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ünlü isim, ilişkilerinde telepatik olarak anlaştıklarını söyledi.

 

"Telepatik Olarak Anlaşıyoruz"

Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le yeni şarkıların hazırlıklarına devam ettiğini belirtti. Uluğ'a, "Sevgiliniz sizle beraber sahnede olamazsa bu durum bir eksiklik yaratır mı?" diye soruldu. Şarkıcı, bu soruya aşk dolu bir cevap verdi. Uluğ, "Artık bakışarak değil telepatik olarak bile anlaşıyoruz" dedi.

 

Asil Gök de Konserlere Başlayacak

Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök’ün de kariyerine ağırlık vereceğini açıkladı. Uluğ, Gök'e de teklifler geldiğini söyledi. Şarkıcı, "Ona da teklifler geliyor ve kendi şarkılarını çıkarıp konserlere başlayacak" ifadelerini kullandı.

