  • 16 ŞUBAT Perşembe 23:22
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Depremde yakınlarını kaybeden Karsu'dan canlı yayında duygulandıran şarkı...

Hollanda’da, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere yardım amacıyla düzenlenen ulusal eylem gününde, televizyon kanallarının 2 saatlik ortak yayını sırasında yaklaşık 88 milyon 921 bin 469 Euro para toplandı. Türk müzisyen Karsu Dönmez ortak yayında Neşet Ertaş’ın, “Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?” türküsünü söyledi. 

Depremde yakınlarını kaybeden Karsu'dan canlı yayında duygulandıran şarkı...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-02-2023 16:41

Hollanda’da Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için ortak yayın yapıldı. Ortak televizyon yayını sonrası toplanılan bağış 89 milyon Euro'ya yaklaştı. 

Ülkedeki 11 STK’nin ortaklaşa düzenlediği Giro555 isimli yardım organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda televizyon ve radyonun yayınladığı ‘ulusal eylem günü’nde toplam bağış miktarının 88 milyon 921 bin 468 Euro'ya ulaştığı belirtildi.

Kampanyaya destek olmak için binlerce işletmenin bugünkü hasılatını depremzedelere bağışladığı kaydedilen açıklamada, çok sayıda sanat eserinin açık artırmayla satılarak gelirin Giro555 hesabına yollandığı ifade edildi.

YAYINLARDA KARSU VE HADİSE DE YER ALDI

Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez ve Hadise’nin de yer aldığı canlı yayınlara çok sayıda Hollandalı sanatçı ve ünlü isim katıldı.

Hatay’da 16 yakınını kaybeden müzisyen Karsu Dönmez, canlı yayında Neşet Ertaş’ın, “Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?” adlı türküsünü seslendirdi.

Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, “Neredesin sen?” diye sesli mesaj bıraktığını anlattı. O nedenle kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına bu türküyü seçtiğini söyledi.

 

Eda Ece'nin yardım kampanyasındaki hali sosyal medyada olay oldu!
Haluk Levent enkazdan çıkarılan 10 günlük bebeğe isim verdi