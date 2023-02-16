Depremde yakınlarını kaybeden Karsu'dan canlı yayında duygulandıran şarkı...

Hollanda’da Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için ortak yayın yapıldı. Ortak televizyon yayını sonrası toplanılan bağış 89 milyon Euro'ya yaklaştı.

Ülkedeki 11 STK’nin ortaklaşa düzenlediği Giro555 isimli yardım organizasyonu tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda televizyon ve radyonun yayınladığı ‘ulusal eylem günü’nde toplam bağış miktarının 88 milyon 921 bin 468 Euro'ya ulaştığı belirtildi.

Kampanyaya destek olmak için binlerce işletmenin bugünkü hasılatını depremzedelere bağışladığı kaydedilen açıklamada, çok sayıda sanat eserinin açık artırmayla satılarak gelirin Giro555 hesabına yollandığı ifade edildi.

YAYINLARDA KARSU VE HADİSE DE YER ALDI

Türk asıllı Hollandalı sanatçı Karsu Dönmez ve Hadise’nin de yer aldığı canlı yayınlara çok sayıda Hollandalı sanatçı ve ünlü isim katıldı.

Hatay’da 16 yakınını kaybeden müzisyen Karsu Dönmez, canlı yayında Neşet Ertaş’ın, “Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?” adlı türküsünü seslendirdi.

Karsu, depremde kaybettiği kuzeninin, kendisine ulaşamayınca telefonuna, “Neredesin sen?” diye sesli mesaj bıraktığını anlattı. O nedenle kuzeni ve depremde kaybedilenler anısına bu türküyü seçtiğini söyledi.