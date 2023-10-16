Denizlerin prensi vatandaşı balığa doyurdu

İstanbul'un deniz ürünleri pazarlarında lüferin bollaşmasıyla birlikte fiyatlar adeta düşüşe geçti. "Denizlerin prensi" olarak bilinen bu lezzetli balığın fiyatı, geçtiğimiz haftaya göre neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda. 200 liradan alıcı bulan lüfer, şu anda 100 lira civarında satılıyor. Bu durum, balık severlerin yüzünü güldürdü ve birçok kişi lüferin tadını çıkarmak için tezgahların yolunu tutuyor.

Lüferin yanı sıra, İstanbul'daki deniz ürünleri tezgahlarında dikkat çeken bir diğer balık ise hamsi oldu. Hamsinin fiyatı da oldukça cazip. Kilosu 75 liradan satılan hamsi, bütçesini zorlamadan deniz ürünlerinin tadını çıkarmak isteyenler için harika bir seçenek sunuyor.

İstanbul'un deniz ürünleri tezgahlarında lüfer ve hamsi dışında da birçok lezzetli balık bulunuyor. İstavrit, 75 ila 100 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. İstavritin taze ve lezzetli tadı, balık severlerin favorisi haline gelmeye devam ediyor. Ayrıca, palamut da bu dönemde tezgahlarda kendine yer buluyor. Palamutun tanesi 150 lira gibi bir fiyata alıcı buluyor ve taze deniz ürünleri sevenler için harika bir alternatif sunuyor.

Balıkçılar, bu sezon lüferde büyük bir bereket yaşandığını ve bunun da fiyatlara olumlu yansıdığını belirtiyor. Ayrıca, ilerleyen günlerde istavritin bollaşmasıyla birlikte fiyatının daha da düşeceğini söylüyorlar. Bu da deniz ürünleri tutkunlarının yüzünü daha da fazla güldürecek gibi görünüyor.

İstanbul'da deniz ürünleri keyfi yaşamak isteyenler için şu anda harika bir fırsat var gibi görünüyor. Lüferin uygun fiyatı ve diğer lezzetli balıkların bulunabilirliği, şehirdeki deniz ürünleri pazarlarını hareketlendirdi. Uygun fiyatlarla taze deniz ürünleri deneyimi yaşamak isteyenler için bu dönem kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Balıkçı Erkan Sarıyaprak, denizlerin bu yıl büyük bir sürprizle karşılaştığını belirtiyor. Bu deniz ürünleri tutkunu, geçen yıla göre lüfer ve hamsi balıklarının bolluğunun arttığını dile getiriyor. Sarıyaprak'a göre, geçen sene palamut daha fazlaydı ancak şimdi lüfer ve hamsinin bereketini yaşıyoruz.

Deniz ürünlerinin fiyatları da bu bollukla birlikte dengeleniyor. Sarıyaprak, lüferin tanesinin geçen hafta 200-250 lira arasında satıldığını söylüyor. Ancak bugün itibariyle bu fiyatın 150 ila 200 lira arasında değiştiğini ifade ediyor. Hamsinin kilosu ise 75 ila 100 lira arasında satılıyor. İstavrit ve palamut da bu aralıklarda fiyatlanıyor.

Balık fiyatlarının düşmesi, vatandaşlara daha fazla deniz ürünü tüketme fırsatı sunuyor. Ancak Sarıyaprak, vatandaşların deniz ürünleri tüketiminde daha bilinçli olmaları gerektiğini vurguluyor. Mevsimine göre balık yemeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Sarıyaprak, lüfer ve hamsi bolluğunun ardından şimdi de istavritte bir bolluk beklediklerini belirtiyor. Ancak palamutun bu yıl çok az olduğunu dile getiriyor. Ona göre, bu yılın bereketi lüferde saklı.

Deniz ürünleri piyasasındaki bu değişimler, balıkçılar ve tüketiciler için ilginç bir dönemi işaret ediyor. Umarız bu bolluk, deniz ürünlerine olan ilgiyi artırır ve insanları sağlıklı beslenmeye teşvik eder. Balıkçı Erkan Sarıyaprak'ın tavsiyeleriyle, deniz ürünlerinin tadını çıkarabilirsiniz.