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Gecce Magazin Haberleri

Denize olan tutkusuyla bilinen Çağatay Ulusoy'un yeni teknesi...

Doğayla iç içe olmayı seven, balık tutmak ve dalmak gibi su sporlarıyla ilgili olan 31 yaşındaki ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 25 metrelik yeni teknesine küçük bir servet ödedi. Yaz aylarını sevgilisi Duygu Sarışın’la teknede geçiren oyuncu, gelecek yaz ailesiye Mavi Tur yapacak.

Denize olan tutkusuyla bilinen Çağatay Ulusoy'un yeni teknesi...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-01-2023 09:45

 

Denize olan tutkusuyla bilinen Çağatay Ulusoy, yeni teknesine küçük bir servet ödedi. Yaz aylarını sevgilisi Duygu Sarışın’la teknede geçiren oyuncu, 25 metrelik yeni bir teknenin siparişini verdi. Ulusoy’un yeni aracına 2.5 milyon euro (50 milyon TL) ödediği iddia edildi.
 

MAVİ TUR YAPACAK!

Ailesi için büyük bir tekne tercih ettiği konuşulan oyuncunun teknesinin nisan ayında geleceği öğrenildi. Sık sık dalış yapan ve balık tutan Ulusoy’un, bir önceki teknesini ise sattığı söyleniyor. Oyuncu, önümüzdeki yaz ailesiyle Mavi Tur yapacak.

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