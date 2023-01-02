Denize olan tutkusuyla bilinen Çağatay Ulusoy'un yeni teknesi...

Denize olan tutkusuyla bilinen Çağatay Ulusoy, yeni teknesine küçük bir servet ödedi. Yaz aylarını sevgilisi Duygu Sarışın’la teknede geçiren oyuncu, 25 metrelik yeni bir teknenin siparişini verdi. Ulusoy’un yeni aracına 2.5 milyon euro (50 milyon TL) ödediği iddia edildi.



MAVİ TUR YAPACAK!

Ailesi için büyük bir tekne tercih ettiği konuşulan oyuncunun teknesinin nisan ayında geleceği öğrenildi. Sık sık dalış yapan ve balık tutan Ulusoy’un, bir önceki teknesini ise sattığı söyleniyor. Oyuncu, önümüzdeki yaz ailesiyle Mavi Tur yapacak.