Deniz Seki’den Şok İsyan: Bu Resmen Hırsızlık

Deniz Seki son günlerde sadece müzik kariyeriyle değil yaptığı açıklamalarla da konuşuluyor. Ünlü şarkıcı bu kez bir mekan çıkışında görüntülendi ve gazetecilerin sorularını yanıtlarken yapay zekayla ilgili sözleriyle dikkat çekti.

Son dönemde müzik dünyasında yapay zekayla üretilen şarkılar ve dijital ses teknolojileri sık sık gündeme gelirken Deniz Seki bu konuya oldukça net bir tavır koydu.

Yapay Zeka Sorusu Gündem Oldu

Gazeteciler Deniz Seki’ye yeni projelerinde yapay zekadan destek alıp almadığını sordu. Ancak ünlü sanatçının cevabı oldukça sert oldu.

Seki yapay zekanın sanat alanında kullanılmasına sıcak bakmadığını açıkça dile getirerek “Bir sanatçıya bu soruyu sormayın. Ben bunu hırsızlık olarak görüyorum. Yapay zekaya gıcığım” ifadelerini kullandı.

Bu sözler kısa sürede sosyal medyada yayılırken birçok kişi de ünlü sanatçının açıklamalarını tartışmaya başladı. Kimi kullanıcılar Seki’ye destek verirken kimileri ise yapay zekanın sanat dünyasının geleceğinde önemli bir yer tutacağını savundu.

Müzikal Hayalini Gerçekleştirmişti

Deniz Seki son dönemde aslında bambaşka bir heyecanla gündemdeydi. Yıllardır müzik dünyasında önemli başarılara imza atan sanatçı çocukluğundan beri kurduğu bir hayalini sonunda gerçekleştirmişti.

Türk edebiyatının unutulmaz eserlerinden biri olan "Fosforlu Cevriye", yeniden sahneye taşınırken Deniz Seki de projede yer aldı. İlk kez bir müzikalde sahneye çıkan sanatçı bu deneyimin kendisi için çok özel olduğunu söylemişti.

Hatta müzikalde birlikte çalıştığı isimler için mütevazı bir yorum yaparak “Onların yanında ben çömezim” sözleriyle dikkat çekmişti.

Fit Görünümüyle De Konuşuluyor

Deniz Seki'nin son yıllarda en çok konuşulan konularından biri de verdiği kilolar oldu. Uzun süredir fit görünümüyle dikkat çeken sanatçı zayıflama süreci hakkında daha önce merak edilen detayları paylaşmıştı.

Seki herhangi bir zayıflama iğnesi ya da cerrahi müdahale kullanmadığını özellikle vurgulamıştı. Kendi iradesiyle kilo verdiğini söyleyen sanatçı bunun sırrını da oldukça basit bir şekilde açıklamıştı.

Sırrını Açıklamıştı

Ünlü şarkıcıya göre sürecin temelinde düzenli yaşam alışkanlıkları vardı. Ölçülü beslenmeye dikkat ettiğini her yemekten küçük porsiyonlar tükettiğini ve her gün yürüyüş yaptığını anlatmıştı.

Ayrıca akşam saatlerinden sonra yemek yememeyi alışkanlık haline getirdiğini belirten Deniz Seki disiplinli bir yaşam tarzıyla istediği sonuca ulaştığını söylemişti.

Ancak görünen o ki bugünlerde en çok konuşulan konu ne müzikal performansı ne de verdiği kilolar. Sosyal medyanın gündeminde Deniz Seki’nin yapay zekaya karşı yaptığı o sert çıkış var.