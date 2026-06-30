Deniz Göktaş Şakası Kriz Yarattı! Cüneyt Özdemir Patladı

Son günlerde komedyen Deniz Göktaş’ın “Ölü Deniz” isimli stand-up gösterisi bayağı konuşuluyor. Özellikle gösteride yaptığı bazı espriler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken bu kez konuya dahil olan isim Cüneyt Özdemir oldu. Özdemir kendi adının da geçtiği şakalardan rahatsız olduğunu açık açık dile getirdi ve olay kısa sürede gündem haline geldi.

“Şakayı Ağır Bulduk” Açıklaması

Cüneyt Özdemir yayınında gösteride geçen bazı ifadeleri dinlediklerinde şaşırdıklarını anlattı. Özellikle kendisi ve Kenan isimli bir kişiyle ilgili yapılan göndermelerin kendilerini rahatsız ettiğini söyledi.

Anlattığına göre gösteride geçen ifadelerde kendisiyle ilgili uyuşturucu iması içeren bir şaka yer alıyor. Özdemir bu durumu “böyle bir şeyle hiçbir alakamız yok” diyerek net bir şekilde reddetti. Şakanın tonunun da kendileri için fazla ağır olduğunu düşündüklerini ifade etti.

“Arabada Dinlerken Şoke Olduk”

Özdemir olayı ilk duyduklarında Kenan isimli arkadaşıyla birlikte arabada olduklarını ve şakayı dinlerken birbirlerine bakakaldıklarını söyledi. “Biz bunu gerçekten mi duyduk?” şeklinde bir şaşkınlık yaşadıklarını anlattı.

Hatta kendi aralarında bu esprinin sınırları aşıp aşmadığını da konuştuklarını belirtti. Ona göre mesele sadece bir espri değil bazı hassas konulara dokunan bir durumdu.

Avukat Detayı Dikkat Çekti

Olayın en çok konuşulan kısımlarından biri de avukat detayı oldu. Özdemir konuyu değerlendiren bir avukatın kendilerine ulaştığını ve bu tür bir ifadenin hukuki açıdan ciddi sonuçlar doğurabileceğini söylediğini aktardı.

Avukatın yapılan şakanın “cezai karşılığı olabilecek bir durum” olabileceğini belirttiği ifade edildi. Hatta bu nedenle dava açılması yönünde bir öneri geldiğini de anlattı. Ancak Özdemir bu noktada daha sakin bir tavır sergilemeyi tercih ettiklerini söyledi.

“Dava Açalım” Tartışması

Her ne kadar avukat tarafı konuyu hukuki zemine taşımayı önerse de Cüneyt Özdemir ve çevresindekiler bu konuda acele etmek istemediklerini belirtti. “Bir duralım, hemen büyütmeyelim” diyerek süreci daha sakin yönetmek istediklerini ifade etti.

Kenan isimli arkadaşıyla da konuştuklarını ve kimseyi arayıp olayı daha da büyütmeme kararı aldıklarını söyledi.

Gündem Bir Anda Büyüdü

Normalde bir stand-up gösterisi içinde geçen bir şaka olarak başlayan olay kısa sürede medya ve sosyal medyada geniş bir tartışmaya dönüştü. Bir taraf bunu mizah sınırları içinde değerlendirirken diğer taraf daha hassas bir konu olarak görüyor.

Cüneyt Özdemir’in açıklamaları ise tartışmayı daha da büyüttü. Şimdi gözler hem Deniz Göktaş’ın olası açıklamasında hem konunun nasıl bir noktaya evrileceğinde.