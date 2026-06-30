Lost Yıldızı Ian Somerhalder Şok Etti! Şimdi Toprakla Uğraşıyor

“Lost” ve “The Vampire Diaries” yıldızı Ian Somerhalder, Hollywood’u bırakıp çiftlik hayatına geçti. Ünlü oyuncu, doğayla iç içe yeni yaşamını anlattı.

Lost Yıldızı Ian Somerhalder Şok Etti! Şimdi Toprakla Uğraşıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2026 20:21

“Lost” ve “The Vampire Diaries” gibi dizilerle dünya çapında tanınan Ian Somerhalder son yıllarda oldukça farklı bir yaşam tarzıyla gündemde. 47 yaşındaki oyuncu Hollywood’un ışıltılı dünyasını büyük ölçüde geride bırakıp kendini çiftlik hayatına adadı. Artık kırmızı halılardan çok toprakla doğayla ve tarımla iç içe bir hayat sürüyor.

Kırsala Uyum Sağlaması Daha Kolay Oldu

Ian Somerhalder’ın bu yeni hayata adapte olması birçok ünlüye göre daha kolay olmuş. Çünkü kendisi zaten çiftçilik geçmişi olan bir aileden geliyor. Yani toprağa yabancı biri değil.

Şehir hayatının temposundan uzaklaşıp kırsala yerleşmesi onun için tamamen “yeni bir başlangıç”tan çok köklerine dönüş gibi oldu. Pırıltılı yaşamdan uzaklaşıp doğayla baş başa kalmaya daha hızlı alışması da bununla açıklanıyor.

Sadece Kaçış Değil, Bilinçli Bir Tercih

Somerhalder’ın çiftlik hayatı sadece “şehirden kaçma” hikâyesi değil. Asıl dikkat çeken nokta onun bu işi bilinçli ve sürdürülebilir bir şekilde yapması.

Özellikle rejeneratif tarım adı verilen bir yöntemle ilgileniyor. Bu sistem toprağın sağlığını yeniden kazandırmayı ve ekosistemleri iyileştirmeyi amaçlıyor. Yani sadece üretim yapmak değil doğayı koruyarak üretmek temel hedef. Bu yaklaşım onun çiftlik hayatını sıradan bir hobi olmaktan çıkarıp daha çevreci bir misyona dönüştürüyor.

Belgesellerle Farkındalık Yaratıyor

Ian Somerhalder sadece çiftçilik yapmakla kalmıyor aynı zamanda bu konuda farkındalık oluşturmak için çalışmalar da yapıyor. Çevre temalı belgeseller çekerek insanlara doğa, tarım ve sürdürülebilir yaşam hakkında bilgi vermeye çalışıyor. Yani hem üretim tarafında aktif hem bilinçlendirme tarafında oldukça etkili bir rol üstleniyor.

Hayatının Yönü Tamamen Değişti

Ünlü oyuncu Hollywood’u geride bırakıp bu yeni yaşam tarzını benimsemesinin hayatında büyük bir kırılma noktası olduğunu söylüyor. Ona göre artık hayatı daha sade daha anlamlı ve doğayla daha uyumlu bir hale gelmiş durumda.

Yoğun set programları, şehir hayatının stresi ve kamera ışıkları yerini artık toprağın ritmine bırakmış gibi görünüyor. Somerhalder için bu sadece bir meslek değişimi değil tamamen bir yaşam felsefesi değişimi.

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