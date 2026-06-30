Aziz Yıldırım’ın Evinde Şok Ölüm! Genç Kadın Hayatını Kaybetti

İstanbul Kandilli’de Aziz Yıldırım’a ait evde hizmet vermek için bulunan 24 yaşındaki kuaför aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Olay şüpheli ölüm olarak inceleniyor.

Aziz Yıldırım’ın Evinde Şok Ölüm! Genç Kadın Hayatını Kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2026 21:43

İstanbul Üsküdar Kandilli’de yaşanan olay kısa sürede gündeme oturdu. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’a ait olduğu belirtilen bir evde meydana gelen ölüm hem çevrede hem sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Olayın detayları ortaya çıktıkça durumun ne kadar hassas olduğu daha da netleşti.

Eve Giden Genç Kadın Fenalaştı

İddialara göre 24 yaşındaki kuaför Derya Gündoğdu manikür ve pedikür hizmeti vermek için eve gitmişti. Genç kadının Aziz Yıldırım’ın kızına bakım hizmeti sunmak amacıyla bulunduğu sırada aniden rahatsızlandığı belirtildi.

Bir anda fenalaşan Gündoğdu’nun durumu kısa sürede kötüleşti. Olayın nasıl bu noktaya geldiği ise henüz netlik kazanmış değil.

Sağlık Ekipleri Müdahale Etti Ama…

Durumun bildirilmesi üzerine eve hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ancak ölümün ani ve beklenmedik olması nedeniyle olay “şüpheli ölüm” olarak değerlendirildi. Bu nedenle standart prosedürlerin dışında daha detaylı bir inceleme başlatıldı.

Evde Geniş Güvenlik İncelemesi

Olayın ardından polis ekipleri evde kapsamlı bir çalışma yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri detaylı şekilde delil topladı ve evin farklı noktalarında araştırmalar gerçekleştirdi.

Amaç ölümün nasıl gerçekleştiğini netleştirmek ve herhangi bir dış etken olup olmadığını ortaya çıkarmaktı. Şu aşamada olayla ilgili kesin bir sonuca ulaşılmış değil.

Otopsi Sonucu Bekleniyor

Genç kadının kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası belli olacak. Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak inceleme olayın seyrini tamamen değiştirebilecek kritik bilgi olarak görülüyor.

Şu an için hem polis hem adli makamlar süreci yakından takip ediyor. Herhangi bir ihmal sağlık sorunu ya da farklı bir durum olup olmadığı bu raporla netleşecek.

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