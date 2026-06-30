2 Aile Arasında Setinden Bomba Kareler!

“2 Aile Arasında” filmi henüz vizyona girmeden konuşulmaya başladı bile. Çekimleri devam eden yapımdan ilk kamera arkası görüntüler paylaşıldı ve bu görüntüler kısa sürede merak uyandırdı. Film setinden gelen karelerde hem oyuncuların enerjisi hem filmin genel havası izleyiciye ilk kez gösterilmiş oldu.

Filmin Arkasındaki Güçlü İsimler

Yapım BKM imzası taşıyor ve senaryosu Gülse Birsel’e ait. Yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan oturuyor. Zaten bu iki isim bir araya gelince izleyicinin aklında otomatik olarak “komedi ve güçlü diyaloglar” beklentisi oluşuyor.

Setten paylaşılan görüntülerde oyuncuların uyumu ve sahnelerin doğal akışı dikkat çekiyor. Henüz film tamamlanmamış olmasına rağmen ortaya çıkan atmosfer bile hikâyenin nasıl bir ton taşıyacağı hakkında fikir veriyor.

Hikâyenin Devamı Niteliğinde

“2 Aile Arasında” 2017 yılında vizyona giren ve sonrasında dijital platformlarda da oldukça izlenen “Aile Arasında” filminin devamı olarak geliyor. İlk film zaten hem gişede hem de izleyici tarafında ciddi bir başarı yakalamıştı.

Bu yüzden yeni film de doğal olarak yüksek bir beklentiyle karşılanıyor. 4 Aralık 2026’da vizyona girecek olması şimdiden takvimlere not ettirilmiş durumda diyebiliriz.

Paylaşılan kamera arkası görüntüler ise aslında izleyiciye küçük küçük ipuçları veriyor. Film tam olarak bitmeden bile karakterlerin enerjisi ve hikâyenin yönü hakkında fikir edinmek mümkün oluyor.

Oyuncu Kadrosu Dikkat Çekiyor

Filmin en güçlü yanlarından biri de oldukça kalabalık ve iddialı oyuncu kadrosu. Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Ayta Sözeri, Fatih Artman, Gülse Birsel, Şevket Çoruh ve daha birçok tanıdık isim projede yer alıyor.

Bu kadar güçlü bir kadro olunca, set ortamının da oldukça hareketli ve eğlenceli geçtiği tahmin ediliyor. Zaten paylaşılan görüntülerde de bu uyum ve enerji kendini belli ediyor.

Beklenti Şimdiden Yükseldi

Henüz film vizyona girmemiş olmasına rağmen sosyal medyada ciddi bir merak oluşmuş durumda. Kamera arkasından gelen bu ilk görüntüler izleyicinin ilgisini daha da artırmış gibi görünüyor.

Şimdi herkesin aklında aynı soru var: “Aile Arasında”nın devamı bu kez neler anlatacak? 4 Aralık geldiğinde sinema salonlarında bu sorunun cevabı netleşmiş olacak.