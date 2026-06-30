Fenomen Simge’den Şaşırtan Karar! Yeni Sayfa Açtı

Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu geçtiğimiz ay yaşanan uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan Barankoğlu tahliye edilmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Kendi açıklamasına göre 1 Haziran’da serbest bırakılan fenomen artık hayatında yeni bir sayfa açtığını söylüyor.

Sosyal Medyada Radikal Temizlik

Serbest kaldıktan sonra ilk yaptığı şeylerden biri sosyal medya hesaplarını düzenlemek oldu. Paylaşımlarına hızlı bir şekilde müdahale eden Barankoğlu geçmişe dönük çok sayıda gönderiyi sildi.

Kendi ifadesine göre yaklaşık 490 gönderiden 400’e yakınını kaldırdı. Özellikle “müstehcenlik” kapsamında değerlendirilebilecek içerikleri tamamen temizlediğini söyledi. Bu adım hem dikkat çekti hem yeni bir başlangıç olarak yorumlandı.

“Bundan Sonra Böyle Paylaşımlar Yok”

Simge Barankoğlu takipçilerine yaptığı açıklamada bundan sonraki sürece dair de net konuştu. Artık eski tarz içerikler paylaşmayacağını belirten fenomen özellikle tartışma yaratan paylaşımlardan uzak duracağını ifade etti.

“Bundan sonra böyle içerikler yapmayacağım” diyerek çizgisini değiştirdiğini açıkça söyledi. Bu açıklama hem destekleyenler hem eleştirenler tarafından yakından takip edildi.

Abonelik Sistemi Devam Ediyor

Her ne kadar içerik tarzını değiştirse de Barankoğlu sosyal medya üzerinden gelir elde ettiği abonelik sistemini kapatmadı. Aksine bu sistemi aktif tutmaya devam edeceğini belirtti.

Ancak burada da bir değişiklik var: Artık sadece “normal” olarak tanımladığı içerikleri paylaşacağını söylüyor. Yani daha kontrollü ve daha sınırları belli bir içerik planına geçtiğini ifade ediyor.

Geçmişle Hesaplaşma Gibi Bir Dönem

Yaptığı bu değişiklikler aslında birçok kişi tarafından sadece teknik bir düzenleme değil aynı zamanda geçmişle bir hesaplaşma olarak yorumlandı. Hem içeriklerini silmesi hem yeni bir çizgiye geçmesi dikkat çekti.

Özellikle sosyal medyada bu kadar aktif bir isim için bu kadar büyük bir dönüşüm takipçileri tarafından da “yeni bir imaj süreci” olarak değerlendiriliyor.

Yeni Başlangıç Mesajı

Simge Barankoğlu’nun açıklamalarına bakıldığında artık daha kontrollü bir sosyal medya kullanımı hedeflediği görülüyor. Geçmişteki içeriklerden uzak durarak yeni bir profil çizmek istediğini açıkça ifade ediyor.

Şimdi gözler bu yeni dönemde gerçekten kalıcı bir değişim olup olmayacağında. Takipçileri ise onun bundan sonra nasıl bir içerik dili kullanacağını merakla izliyor.