Deniz Baysal: "Barış ile evimizde, kendimiz olduğumuz anlarda bile romantizmi yaşayabiliyoruz”

Heyecanla beklenen yeni projesi “Kalpazan” ile çok yakında ekranlarda göreceğimiz güzel oyuncu; hayatının dönüm noktalarını, motivasyonlarını ve mutluluğunu MAG Okurlarıyla paylaştı. Hayatın kendisi benim için hem ilham kaynağı hem de bir meydan okuma olduğunu söyleyen güzel oyuncu “İnsan, arzuladığı sürece her şeyden motive olabilir. Kısacası, “yaşamak” benim motivasyonumun temelidir.” dedi.

Kalpazan projesi hakkında konuşan güzel oyuncu “Kalpazan, suç ve gerilim temalı bir dizi. Hikâye, sahte para üretiminde ustalaşmış bir çeteyi ve bu çeteyi çökertmeye çalışan bir grup polisin mücadelesini anlatıyor. Çağlar ile bu projede tekrar bir araya gelmek çok konforlu.” diye konuştu.

Mutlu giden ve 5 yılı geride bıraktıkları evliliklerine dair de açıklamalarda bulunan Deniz Baysal “Her şeyden öte, birbirimize verdiğimiz kıymet önemli. Onunlayken o kadar çok gülüyorum ki bu anlar tarifsiz. İki insanın aynı espri anlayışını paylaşmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Büyük hayallere ihtiyacım yok. Barış ile evimizde, kendimiz olduğumuz anlarda bile romantizmi yaşayabiliyoruz.” diyerek sözlerini noktaladı.