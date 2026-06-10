Demet Şener'in Kızı İrem 20 Yaşına Bastı! Ünlü Mankenden Duygusal Doğum Günü Kutlaması!

Demet Şener, İbrahim Kutluay'la evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay'ın 20. yaşını duygusal bir sosyal medya mesajıyla kutladı.

Demet Şener'in Kızı İrem 20 Yaşına Bastı! Ünlü Mankenden Duygusal Doğum Günü Kutlaması!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2026 13:52

Podyumların unutulmaz isimlerinden eski manken Demet Şener ilk göz ağrısı, kızı İrem Kutluay'ın yeni yaşını duygu yüklü bir paylaşımla kutladı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim kızıyla olan özel bağını takipçileriyle paylaşırken anne-kızın benzerliği de gözlerden kaçmadı. Eski manken Demet Şener kızı İrem Kutluay'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayarak "Bana çok şey öğrettin" ifadesini kullandı.

İlk Göz Ağrısı 20 Yaşına Bastı!

Ünlü mankenin milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile olan evliliğinden dünyaya gelen ve gözlerden uzak büyüyen kızı yeni yaşıyla birlikte yetişkinliğe ilk büyük adımını attı. Demet Şener'in 2005 yılında eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı İrem Kutluay 20 yaşına girdi.

Bu Hayatta Bana Tahmininden Çok Şey Öğrettin

Kızının çocukluk ve şimdiki hallerini yansıtan kareleri Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Şener fotoğrafın altına adeta içini döktü. Şener kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğrafla kutladı. Şener paylaşımına, "Benim güzel kızım iyi ki doğdun iyi ki benim kızımsın. Bu hayatta bana tahmininden çok şey öğrettin ve öğretmeye de devam ediyorsun. Hep çok mutlu ol hayat sana güzellikler getirsin seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum" notunu ekledi.

Güzelliğiyle annesinin izinden giden İrem Kutluay'ın doğum günü paylaşımına, Demet Şener'in yakın dostları ve hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu yağdı. Demet Şener'in İbrahim Kutluay ile evliliğinden Ömer adında bir oğlu da bulunuyor.

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