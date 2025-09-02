Demet Şener ile Tolga Arman ilişkilerini sonlandırdı

Eski manken ve oyuncu Demet Şener, uzun süredir birlikte olduğu Tolga Arman ile yollarını ayırdı. 1995 Miss Turkey birincisi olan Şener, ayrılık haberini açıklarken dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ayrılık Haberi Sevenlerini Üzdü

Demet Şener ve Tolga Arman’ın ilişkisi bir süredir magazin gündeminde yer alıyordu. Çift, sık sık sosyal medyada paylaştıkları mutlu karelerle konuşuluyordu. Ancak Şener, yaptığı açıklamayla bu mutluluğun sona erdiğini duyurdu. Ayrılık haberi, ikilinin hayranlarını üzdü.

“Birbirimize Zarar Vermemek İçin Bittik”

Şener, ayrılık nedenini samimi sözlerle anlattı. “Birbirimize zarar vermemek adına bitirdik” diyen ünlü isim, olumsuz bir durum yaşanmadığını özellikle vurguladı. İkilinin, ilişkilerini dostça noktaladığı öğrenildi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Ayrılık haberi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçiler, ikiliye geçmiş olsun mesajları gönderdi. Birçok kullanıcı, Şener’in olgun açıklamasına dikkat çekti. Çiftin medeni bir şekilde yollarını ayırması takdir topladı.

Demet Şener’in Yoğun Gündemi

Şener, özel hayatındaki gelişmelerin yanı sıra iş hayatıyla da öne çıkıyor. Modellik kariyerinden oyunculuğa uzanan yolculuğu ile tanınan ünlü isim, son dönemde projelerine yoğunlaşmış durumda. Ayrılığın ardından enerjisini işlerine ve çocuklarına ayıracağı konuşuluyor.