Demet Şener ile İbrahim Kutluay yıllar sonra bir araya geldi, birlikte poz verdi

Eski eşler Demet Şener ve İbrahim Kutluay, kızları İrem'in lise mezuniyet töreninde altı yılın ardından ilk kez bir araya geldi. Nafaka davaları hâlâ devam eden ikili, kızlarının bu özel gününde birlikte fotoğraf çektirdi.

İbrahim Kutluay, eski eşi ve çocuklarıyla çekilen bu özel kareyi 48.5 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünde paylaştı. Demet Şener de Kutluay'ın paylaşımını 1 milyon takipçili sosyal medya hesabında yayınlayarak bu anı ölümsüzleştirdi.

Eski eşlerin, çocuklarının mezuniyetinde bir araya gelmesi ve bu anı sosyal medya hesaplarında paylaşmaları takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.