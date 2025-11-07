Demet Özdemir'in Yeni Pozlarına Beğeni Yağdı: "En Çok Demet"

Eşref Rüya dizisinin yıldızı Demet Özdemir, yeni pozlarıyla Instagram'ı salladı. Güzel oyuncu "En çok Demet" notunu düşerek binlerce beğeni topladı.

Demet Özdemir'in Yeni Pozlarına Beğeni Yağdı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-11-2025 11:24

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya'nın güzel oyuncusu Demet Özdemir, yeni pozlarıyla Instagram'ı salladı. Başarılı oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Özdemir, yaptığı açıklamayla da dikkat çekti.

 

Eşref Rüya Dizisinin Yıldızı

Demet Özdemir, Kanal D'de yayınlanan "Eşref Rüya" dizisinde "Nisan" karakterine hayat veriyor. Dizi, yayınlandığı gün izleyenleri ekrana kilitliyor. Özdemir, oyunculuk performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu, dizinin sevilen yıldızları arasında yer alıyor.

Rahat Kombiniyle Poz Verdi

Başarılı oyuncu, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Demet Özdemir, paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Özdemir, bu kez sokak modasına uygun, rahat bir kombinle poz verdi. Güzel oyuncu, tarzıyla da takipçilerinden tam not aldı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"Biraz Rüya Biraz Nisan En Çok Demet"

Güzel oyuncu, fotoğrafının altına iddialı bir not ekledi. Demet Özdemir, "Biraz Rüya biraz Nisan en çok Demet" ifadelerini kullandı. Bu samimi ve özgün ifade, oyuncunun kendi kişiliğini ön plana çıkardığını gösterdi. Takipçileri, Özdemir'in hem güzelliğini hem de içtenliğini öven yorumlar yaptı.

Benzer Haberler
Birkan Sokullu’dan Birkan Sokullu’dan "Oyunculuk Kutsal Mıdır?" Tartışmasına Esprili Yanıt
Rapçi Lvbel C5’ten Şaşırtan Açıklama: Rapçi Lvbel C5’ten Şaşırtan Açıklama: "Namazımızı Kılar, İşimize Bakarız"
Yağmur Tanrısevsin'den Oyunculukta Estetik ve Dövme Eleştirisi: Yağmur Tanrısevsin'den Oyunculukta Estetik ve Dövme Eleştirisi: "Karakteri Etkiliyor"
Leyla Tanlar ve Burak Dakak'tan Evlilik İtirafı: Leyla Tanlar ve Burak Dakak'tan Evlilik İtirafı: "Biri Bizi Evlendirsin"
Icardi'den China Suarez'e Romantik Jest: Adını Ayakkabısına Yazdırdı Icardi'den China Suarez'e Romantik Jest: Adını Ayakkabısına Yazdırdı
İrem Derici'den Şok Eden Hamle: Evlilik Hazırlığı Yaptığı Nişanlısını Sildi İrem Derici'den Şok Eden Hamle: Evlilik Hazırlığı Yaptığı Nişanlısını Sildi
ÇOK OKUNANLAR
Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu
  • 05-11-2025 14:30

Berk Oktay'dan Kızı Milena Paylaşımı: Takipçileri Beğeni Yağmuruna Tuttu

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti
  • 01-11-2025 18:30

Feyza Civelek'in Cadılar Bayramı Kostümü Gündem Oldu: Türk Bayrağı Detayı Dikkat Çekti

Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi'den Cesur Pozlar:
  • 01-11-2025 17:45

Eşref Rüya'nın Çiğdem'i Büşra Develi'den Cesur Pozlar: "Kelimeler Yetersiz Kalır"

Güldür Güldür Show'a Sürpriz Konuk
  • 01-11-2025 14:14

Güldür Güldür Show'a Sürpriz Konuk

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye Çok Sert Suçlama:
  • 01-11-2025 11:30

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye Çok Sert Suçlama: "Kızlar Seni Görmek İstemiyor Artık!"