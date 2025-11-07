Demet Özdemir'in Yeni Pozlarına Beğeni Yağdı: "En Çok Demet"

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşref Rüya'nın güzel oyuncusu Demet Özdemir, yeni pozlarıyla Instagram'ı salladı. Başarılı oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Özdemir, yaptığı açıklamayla da dikkat çekti.

Eşref Rüya Dizisinin Yıldızı

Demet Özdemir, Kanal D'de yayınlanan "Eşref Rüya" dizisinde "Nisan" karakterine hayat veriyor. Dizi, yayınlandığı gün izleyenleri ekrana kilitliyor. Özdemir, oyunculuk performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. 33 yaşındaki oyuncu, dizinin sevilen yıldızları arasında yer alıyor.

Rahat Kombiniyle Poz Verdi

Başarılı oyuncu, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Demet Özdemir, paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Özdemir, bu kez sokak modasına uygun, rahat bir kombinle poz verdi. Güzel oyuncu, tarzıyla da takipçilerinden tam not aldı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"Biraz Rüya Biraz Nisan En Çok Demet"

Güzel oyuncu, fotoğrafının altına iddialı bir not ekledi. Demet Özdemir, "Biraz Rüya biraz Nisan en çok Demet" ifadelerini kullandı. Bu samimi ve özgün ifade, oyuncunun kendi kişiliğini ön plana çıkardığını gösterdi. Takipçileri, Özdemir'in hem güzelliğini hem de içtenliğini öven yorumlar yaptı.