Demet Özdemir’in paylaşımı Eşref Rüya hayranlarını heyecanlandırdı

Demet Özdemir’in Eşref Rüya paylaşımı heyecan yarattı. Kanal D’nin fenomen dizisi yeni sezonuyla ekrana dönüyor.

Demet Özdemir’in paylaşımı Eşref Rüya hayranlarını heyecanlandırdı
Yayın Tarihi : 28-08-2025 14:00

Kanal D’nin sevilen dizisi Eşref Rüya için yeni sezon heyecanı büyüyor. Başrolünü Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un paylaştığı fenomen yapımın ikinci sezonu merakla beklenirken, ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı takipçileri heyecanlandırdı.

Eşref Rüya’da yeni sezon hazırlıkları

Yapımını Tims&B’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu Eşref Rüya, geçtiğimiz sezona damga vurmuştu. Senaryosunu Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın kaleme aldığı dizinin ikinci sezon çekimleri başladı. Yeni bölümlerin eylül ayının ikinci haftasından sonra ekrana gelmesi bekleniyor.

Demet Özdemir’den dikkat çeken paylaşım

Dizide “Nisan” karakterine hayat veren Demet Özdemir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla diziye olan ilgiyi artırdı. Ablası Derya Özdemir’in “Eşref Rüya” paylaşımını kendi hesabından alıntılayan ünlü isim, “Benim bir tanem, seni çok seviyorum” notunu düşerek büyük ilgi gördü.

İzleyiciler büyük heyecan içinde

Dizinin ilk sezonu reytinglerde önemli başarılar elde etmiş, geniş bir hayran kitlesi kazanmıştı. İkinci sezon için beklentiler oldukça yüksek. Özdemir’in paylaşımı, dizinin sevenleri tarafından “yeni sezonun habercisi” olarak yorumlandı.

 

