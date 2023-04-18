Demet Özdemir'in eşyalarını toparlayarak evi boşalttığı iddia edildi!

Oyuncu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, boşanma kararı aldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurduğu günden beri gündemde. Lüks bir otelde görkemli bir düğünle evlenen çifte yaklaşık 2 milyonluk takı takıldığı söylenirken çiftin mal paylaşımını nasıl yapacağı merak ediliyordu. Bu süreçte ikili hakkında ortaya çeşitli iddialar atılıyor. Bir bomba iddia da 2. Sayfa'dan geldi. Programın iddiasına göre, güzel oyuncu kocası Oğuzhan Koç galadayken eve habersiz gelerek eşyalarını aldı.



Çıkan bu iddialara henüz yanıt vermeyen Demet Özdemir, sosyal medya sayfasından boşanma açıklamasının ardından ilk kez bir paylaşım yaptı. Gün batımında çekilen bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sunan Demet Özdemir, paylaşımına ise kalp emojisi koymayı ihmal etmedi.