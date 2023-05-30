Demet Özdemir'in, eski eşi Oğuzhan Koç'un evine neden gittiği ortaya çıktı!

Ünlü oyuncu Demet Özdemir (31) ve şarkıcı Oğuzhan Koç (37), sosyal medyada aşk pozlarıyla mutluluklarını paylaşmışlardı ancak ne yazık ki bu mutlulukları kısa sürdü. Sekiz aylık evlilikleri, 8 Mayıs tarihinde tek celsede sona ermişti. Ayrılığın ardından bekar evine dönen Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde eski eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülenmişti. Bu buluşmanın ayrıntıları da gün yüzüne çıktı.

Bugün, 2. Sayfa programının canlı yayınında, eski eşlerin neden görüştüğüne dair detaylar gündeme geldi. Programın sunucusu Gülşen Yüksel, "Demet'in o gün izin günüydü, Levent'te dans stüdyosundayken Oğuzhan telefon açmış ve 'gel bir kahve içelim' demiş. Demet de teklifi kabul etmiş, zaten kanlı bıçaklı değiller. Sohbet sırasında küçük bir gerginlik yaşanmış, ancak tatlı bir şekilde sonlandırılmış. Demet, sözleşme ve senaryolarını da almış" şeklinde konuştu. Programın diğer sunucusu Müge Dağıstanlı ise ikilinin boşanma öncesinde bile adada kahve içtiklerini ifade etti.