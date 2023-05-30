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Gecce Magazin Haberleri
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Demet Özdemir'in, eski eşi Oğuzhan Koç'un evine neden gittiği ortaya çıktı!

Demet Özdemir (31) ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un (37) mutluluğu kısa sürmüş, sosyal medyada aşk pozları paylaşan ünlü çiftin sekiz aylık evliliği 8 Mayıs'ta tek celsede sona ermişti. Ayrılığın ardından bekar evine dönen Özdemir, geçtiğimiz günlerde eski eşinin evinden çıkarken görüntülenmişti. Özdemir'in, eski eşinin evine gitmesiyle ilgili detaylar gün yüzüne çıktı.

Demet Özdemir'in, eski eşi Oğuzhan Koç'un evine neden gittiği ortaya çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-05-2023 14:54

Ünlü oyuncu Demet Özdemir (31) ve şarkıcı Oğuzhan Koç (37), sosyal medyada aşk pozlarıyla mutluluklarını paylaşmışlardı ancak ne yazık ki bu mutlulukları kısa sürdü. Sekiz aylık evlilikleri, 8 Mayıs tarihinde tek celsede sona ermişti. Ayrılığın ardından bekar evine dönen Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde eski eşi Oğuzhan Koç'un evinden çıkarken görüntülenmişti. Bu buluşmanın ayrıntıları da gün yüzüne çıktı.

Bugün, 2. Sayfa programının canlı yayınında, eski eşlerin neden görüştüğüne dair detaylar gündeme geldi. Programın sunucusu Gülşen Yüksel, "Demet'in o gün izin günüydü, Levent'te dans stüdyosundayken Oğuzhan telefon açmış ve 'gel bir kahve içelim' demiş. Demet de teklifi kabul etmiş, zaten kanlı bıçaklı değiller. Sohbet sırasında küçük bir gerginlik yaşanmış, ancak tatlı bir şekilde sonlandırılmış. Demet, sözleşme ve senaryolarını da almış" şeklinde konuştu. Programın diğer sunucusu Müge Dağıstanlı ise ikilinin boşanma öncesinde bile adada kahve içtiklerini ifade etti.

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