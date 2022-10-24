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Gecce Magazin Haberleri

Demet Özdemir'in acı günü!

28 Ağustos 2022 tarihinde şarkıcı Oğuzhan Koç ile görkemli bir törenle hayatını birleştiren oyuncu Demet Özdemir'in anneannesi Naziye Yener vefat etti. 30 yaşındaki Özdemir, acı haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Demet Özdemir'in acı günü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-10-2022 10:46

 

Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile anneannesi Naziye Yener'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Aldığı acı haberle sarsılan ünlü oyuncu, anneannesinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Demet Özdemir, anneannesi ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını dua emojisi ile birlikte yayınladı.

 

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Özdemir'in ablası Derya Özdemir ise yaptığı paylaşımda, "Kıymetlim, anneannem... Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Takipçileri ünlü oyuncuya başsağlığı mesajları ile destek oldu.

 

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