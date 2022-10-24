Demet Özdemir'in acı günü!

Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile anneannesi Naziye Yener'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Aldığı acı haberle sarsılan ünlü oyuncu, anneannesinin yaşamını yitirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Demet Özdemir, anneannesi ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını dua emojisi ile birlikte yayınladı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Özdemir'in ablası Derya Özdemir ise yaptığı paylaşımda, "Kıymetlim, anneannem... Mekanın cennet olsun. Seni çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Takipçileri ünlü oyuncuya başsağlığı mesajları ile destek oldu.