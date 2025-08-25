Demet Özdemir’den “Eşref Rüya” Müjdesi: “Çok Büyük Ters Köşeler Var!”

Demet Özdemir, Eşref Rüya’nın yeni sezonu için “Çok büyük ters köşeler var” dedi. Sürprizlerle dolu yeni bölümler için geri sayım başladı!

Yayın Tarihi : 25-08-2025 17:28

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Eşref Rüya, ikinci sezon hazırlıklarıyla heyecan yaratırken başrol oyuncusu Demet Özdemir’den sürpriz açıklamalar geldi.

Bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, dizide canlandırdığı Nisan karakteriyle ilgili bilgi vermekten kaçındı. “Bana hiç bilgi vermiyorlar, anlatırım diye korkuyorlar herhalde” diyerek espri yapan güzel oyuncu, ardından merak uyandıran açıklamasını yaptı:
“Güzel sürprizler var. Çok büyük ters köşeler var. Seyircinin çok şaşıracağını düşünüyorum.”

Başarıyı ve Yeni Sezon Heyecanını Yaşıyor

Kariyerinin en parlak dönemini yaşayan Demet Özdemir, “Eşref Rüya”daki başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. Her fırsatta projede olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren oyuncu, önümüzdeki hafta sete çıkmaya hazırlanıyor.

Sosyal medyada fit görüntüsüyle de övgü toplayan Özdemir hakkında, “Demet yeni sezona hazır” ve “Sezona bomba gibi girecek” yorumları yapılıyor.

Eşref Rüya Kanal D’de!

Tims&B imzalı dizi, yeni sezon öncesinde tekrar bölümleriyle ekrana dönüyor. “Eşref Rüya” tekrar bölümleri pazartesiden itibaren hafta içi her gün Kanal D’de yayınlanacak.

