Demet Özdemir’den Engin Akyürek’e Duygusal Doğum Günü Mesajı

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, eski rol arkadaşı Engin Akyürek’in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşımla kutladı. Güzelliği ve samimiyetiyle sık sık adından söz ettiren Özdemir, paylaşımında kullandığı duygusal sözlerle dikkat çekti.

“İyi Ki Doğdun, İyi Ki Varsın”

Demet Özdemir, Instagram hesabının hikâye bölümünde eski rol arkadaşı Engin Akyürek ile birlikte çekildiği bir kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, fotoğrafa “İyi ki doğdun, iyi ki varsın, müthiş bir yol arkadaşısın” notunu ekleyerek Akyürek’in doğum gününü kutladı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan bu paylaşım, ikilinin hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

“Adım Farah” Dizisindeki Uyumu Çok Konuşulmuştu

2023 yılında yayınlanan “Adım Farah” dizisinde Farah karakterine hayat veren Demet Özdemir, dizide Tahir rolünü oynayan Engin Akyürek ile başrolleri paylaşmıştı. Ekrandaki uyumlarıyla izleyicilerin büyük beğenisini toplayan ikili, duygusal sahneleriyle haftalarca sosyal medyada gündem olmuştu.

Dizinin final yapmasının ardından farklı projelere yönelen iki başarılı isim, aralarındaki dostluğu sürdürmeye devam ediyor. Özdemir’in bu içten paylaşımı, hem Akyürek’e duyduğu saygıyı hem de set arkadaşlığı sırasında oluşan güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.

Samimi ifadeleriyle dikkat çeken doğum günü mesajı, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, “Gerçek dostluk bu”, “Ekranda olduğu kadar gerçek hayatta da harikalar” gibi yorumlarla Özdemir ve Akyürek’in dostluğunu övdü.