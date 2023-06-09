Demet Özdemir, Yunan Adaları'ndan ev aldı!

Demet Özdemir'in hem tatil pozları hem de yaptığı yatırım gündemde büyük bir ilgi uyandırdı! Ünlü oyuncu, son zamanlarda markaların yüzü olarak da kendisini gösteriyor ve kazandığı gelirlerle dikkat çekici bir yatırım yapmayı başardı.

Demet Özdemir, son olarak bir markanın reklam filminde yer alarak büyük bir başarı elde etti. İddiaya göre; reklam filminden elde ettiği kazancın üzerine eklediği bir miktar parayla Yunan Adaları'ndan 1 milyon euro karşılığında bir ev satın aldı. Bu yatırımıyla Demet Özdemir, sosyal medyada büyük bir gündem haline geldi.

Haberlere göre, ünlü oyuncunun Yunanistan'daki ev satın almasının nedenlerinden biri, iddialara göre vatandaşlık almaya hazırlanması olabilir. Yunanistan'da ev sahibi olmanın, vatandaşlık başvurusu sürecinde avantaj sağladığı biliniyor. Bu nedenle Demet Özdemir'in yaptığı yatırım, vatandaşlık alma hedefiyle ilgili spekülasyonlara yol açtı.