Demet Özdemir, Müge Anlı'nın programına katıldı! Görenler şaştı, kaldı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Programı yakından takip ettiğini belirten Özdemir, dört adet tekerlekli sandalye bağışladı. İşte detaylar...

Demet Özdemir, Müge Anlı'nın programına katıldı! Görenler şaştı, kaldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-05-2024 11:44

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olarak izleyicilere büyük bir sürpriz yaptı. Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Özdemir, bu kez hayırseverliğiyle adından söz ettirdi.

Canlı yayında Müge Anlı'nın programını yakından takip ettiğini belirten Demet Özdemir, Anlı'nın başlattığı iyilik hareketine destek olmak amacıyla tam dört adet tekerlekli sandalye bağışladı. Akülü sandalyeleri bizzat kendisi getiren Özdemir, bu jestiyle büyük takdir topladı.

Müge Anlı, Özdemir'in bu anlamlı desteği karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ekran başındaki izleyiciler de sosyal medya üzerinden ünlü oyuncunun yaptığı iyiliği destekleyen yorumlar paylaştı.

Demet Özdemir'in bu örnek davranışı, hem Müge Anlı'nın programında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ünlü oyuncu, hayranlarına ve izleyicilere, ünlü olmanın sadece görünür olmak değil, aynı zamanda topluma fayda sağlayacak adımlar atmak olduğunu bir kez daha gösterdi.

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