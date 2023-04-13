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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan beklenen ortak açıklama!

Anlaşmalı boşanmak için harekete geçen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden beklenen ortak açıklama geldi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'tan beklenen ortak açıklama!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-04-2023 11:42

Dün basına yansıyan haberlerde Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un boşanacaklarına dair bir açıklama yapacakları iddiası gündeme gelmişti. Haberler doğru çıktı beklenen açıklama bugün geldi. Çift yaptıkları ortak bir açıklamayla boşanacaklarını açıkladı.

İşte o açıklama:



"O KADAR MASRAFA YAZIK"

Rüya gibi bir düğünle evlenen çiftin boşanma haberi sonrası sosyal medyadan yorum yağdı. Yprum yapanlardan biri de Mehmet Ali Erbil idi. Erbil "O kadar masrafa yazık" diyerek sadece 8 ay süren evliliğe atıfta bulundu.

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