Demet Özdemir ile boşanan Oğuzhan Koç geccelerde!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 8 Mayıs'ta anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Eski eşler, Büyükada'da avukatları ile birlikte katıldıkları davada birbirinden hiçbir şey talep etmedi.



Merak konusu olan ayrılık nedenine dair sessizliğe bürünen ikiliden Oğuzhan Koç, önceki gecce Kuruçeşme'de bir mekana girerken görüntülendi.

Gazetecileri fark etmeden aracından inip mekana yürüyen şarkıcı, muhabirlerin kendisine seslenmesine dönerek, "Kolay gelsin, fark etmedim" diye gülerek, şaşkınlığını dile getirdi ve içeriye yöneldi.