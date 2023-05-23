Demet Özdemir eski eşi Oğuzhan Koç’un evinde çıkarken kameralara yansıdı

Geçtiğimiz Ağustos ayında dünyaevine giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, sosyal medyada aşk pozları verirken sürpriz şekilde ayrılık kararı aldı. Ünlü çift, 8 Mayıs'ta anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Eski eşler, Büyükada'da avukatları ile birlikte katıldıkları davada birbirinden hiçbir şey talep etmedi.

Son olarak Demet Özdemir, dün eski eşi Oğuzhan Koç’un Levent'teki evindeydi. İki saat içeride kalan Özdemir, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilere "Birkaç eşyam kalmıştı onları aldım. Ne aldığımı sormayın, benim özelim" dedi.

Özdemir, "Arkadaş kalabildiniz mi?" sorusuna da “Hiçbir zaman aramız bozulmadı zaten" diye cevap verdi. Demet Özdemir’in ev çıkışı elindeki dosyalar dikkat çekti.