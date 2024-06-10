Demet Evgar'ın aldığı ücret dudak uçuklattı!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, milyonluk reklam anlaşmasıyla gündemde. Bir temizlik markasının yüzü olan Evgar'ın aldığı ücret, herkesi şaşırttı.

Demet Evgar'ın aldığı ücret dudak uçuklattı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-06-2024 19:58

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Bahar'ın başrol oyuncusu Demet Evgar, milyonluk reklam anlaşmasıyla gündemde. Bir temizlik markasının yüzü olan Evgar'ın aldığı ücret, herkesi şaşırttı.

Show TV'de yayınlanan Bahar dizisinde Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy ile başrolleri paylaşan Demet Evgar, oyunculuk yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Son olarak sette yaşadığı kriz ile gündeme gelen Evgar, set çalışanlarına küfrettiği iddiasıyla sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu.

Şimdi ise milyonluk bir reklam anlaşmasıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, GazeteMagazin'in haberine göre, bir temizlik markasının yüzü oldu. Bu anlaşmadan 12 milyon TL aldığı iddia edilen Evgar, yine gündemde olmayı başardı.

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