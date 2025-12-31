Demet Evgar’dan Sürpriz Karar: 'Bahar' Final Yaptı, Albüm Geliyor!

Show TV ekranlarında üç sezon boyunca izlenme rekorları kıran ve geçtiğimiz günlerde büyük bir finalle ekranlara veda eden 'Bahar' dizisinin yıldızı Demet Evgar, hayranlarını heyecanlandıracak yeni bir yola girdiğini duyurdu. Başarılı oyuncu, setlerden sahnelere transfer olmaya hazırlanıyor.

"Tadında Bırakmak Lazım"

Önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Evgar, dizinin bitişiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Muhabirin "Dizi reytingler yüzünden mi bitti?" sorusuna samimi bir cevap veren ünlü oyuncu, projenin başarısının altını çizdi:

"Reytingten dolayı bitseydi, bizim son reytingimiz de devam eden bir reytingdi. Ama her şeyi tadında bırakmak lazım. Yeterli... Biraz özletelim, izleyiciyi sıkmayalım."

10 Şarkılık Dev Albüm Müjdesi

Demet Evgar, oyunculuğa ara verdiği bu dönemde biriken projelerine odaklanacağını belirtti. En büyük sürprizi ise müzik dünyasına yönelik oldu. Evgar, sadece şarkı söylemekle kalmayıp, tamamen kendine ait eserlerden oluşan bir albüm hazırlığında olduğunu açıkladı:

En Az 10 Şarkı: Albümde en az 10 parçanın yer alacağını müjdeledi.

Tamamı Yeni Eserler: Sanatçı, albümün eski şarkıların coverlarından değil, bizzat kendisine ait yeni bestelerden oluşacağını vurguladı.

Çok Yönlü Dönüş: Albümün yanı sıra sırada bekleyen filmler ve yeni bir tiyatro oyunu olduğunun da sinyalini verdi.

Bahar'dan Sonra Sanat Dolu Bir Yıl

Dizideki performansıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan Demet Evgar, 2026 yılına "şarkıcı" kimliğiyle damga vurmaya hazırlanıyor. Hayranları, 'Bahar' karakterinin ardından Evgar'ın kendi kaleminden çıkan şarkıları dinlemek için şimdiden gün saymaya başladı.