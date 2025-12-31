Demet Evgar’dan Sürpriz Karar: 'Bahar' Final Yaptı, Albüm Geliyor!

Demet Evgar'dan radikal karar! Bahar dizisi neden final yaptı? Demet Evgar şarkıcı mı oluyor? 10 şarkılık yeni albüm müjdesi ve dizi finali hakkındaki açıklamaları haberimizde...

Demet Evgar’dan Sürpriz Karar: 'Bahar' Final Yaptı, Albüm Geliyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 31-12-2025 14:21

Show TV ekranlarında üç sezon boyunca izlenme rekorları kıran ve geçtiğimiz günlerde büyük bir finalle ekranlara veda eden 'Bahar' dizisinin yıldızı Demet Evgar, hayranlarını heyecanlandıracak yeni bir yola girdiğini duyurdu. Başarılı oyuncu, setlerden sahnelere transfer olmaya hazırlanıyor.

"Tadında Bırakmak Lazım"

Önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Evgar, dizinin bitişiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Muhabirin "Dizi reytingler yüzünden mi bitti?" sorusuna samimi bir cevap veren ünlü oyuncu, projenin başarısının altını çizdi:

"Reytingten dolayı bitseydi, bizim son reytingimiz de devam eden bir reytingdi. Ama her şeyi tadında bırakmak lazım. Yeterli... Biraz özletelim, izleyiciyi sıkmayalım."

10 Şarkılık Dev Albüm Müjdesi

Demet Evgar, oyunculuğa ara verdiği bu dönemde biriken projelerine odaklanacağını belirtti. En büyük sürprizi ise müzik dünyasına yönelik oldu. Evgar, sadece şarkı söylemekle kalmayıp, tamamen kendine ait eserlerden oluşan bir albüm hazırlığında olduğunu açıkladı:

  • En Az 10 Şarkı: Albümde en az 10 parçanın yer alacağını müjdeledi.

  • Tamamı Yeni Eserler: Sanatçı, albümün eski şarkıların coverlarından değil, bizzat kendisine ait yeni bestelerden oluşacağını vurguladı.

  • Çok Yönlü Dönüş: Albümün yanı sıra sırada bekleyen filmler ve yeni bir tiyatro oyunu olduğunun da sinyalini verdi.

Bahar'dan Sonra Sanat Dolu Bir Yıl

Dizideki performansıyla geniş kitlelerin sevgisini kazanan Demet Evgar, 2026 yılına "şarkıcı" kimliğiyle damga vurmaya hazırlanıyor. Hayranları, 'Bahar' karakterinin ardından Evgar'ın kendi kaleminden çıkan şarkıları dinlemek için şimdiden gün saymaya başladı.

Benzer Haberler
Yaz Sezonu Bitti, Kar Sezonu Açıldı: Fedon’dan Sarıkamış’ta Olay Yaratan Atlayış. Yaz Sezonu Bitti, Kar Sezonu Açıldı: Fedon’dan Sarıkamış’ta Olay Yaratan Atlayış.
Aybüke Pusat’tan Aybüke Pusat’tan "Dünya Turu" Tadında 2025 Özeti!
Azra Akın’ın Yılbaşı Planı Belli Oldu: Azra Akın’ın Yılbaşı Planı Belli Oldu: "Yine Evdeyiz!"
Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu! Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!
Marco Asensio’dan Marco Asensio’dan "Büyülü" Tatil: Fenerbahçe’nin Yıldızı Devre Arasında Enerji Depoluyor!
Şeyma Subaşı Gözaltında: Havalimanında Yakalandı, Sağlık Kontrolünden Geçirildi! Şeyma Subaşı Gözaltında: Havalimanında Yakalandı, Sağlık Kontrolünden Geçirildi!
ÇOK OKUNANLAR
Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!
  • 31-12-2025 13:20

Icardi’den İstanbul’da Kar Keyfi: Yeni Aşkıyla Bahçeye Koştu!

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler
  • 27-12-2025 16:54

Doktor Başka Hayatta Setinden İlk Kareler

Aybüke Pusat’tan
  • 31-12-2025 14:50

Aybüke Pusat’tan "Dünya Turu" Tadında 2025 Özeti!

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!
  • 27-12-2025 18:04

‘Eşref Rüya’ya Çifte Ödül!

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.
  • 26-12-2025 13:15

Gizem Karaca’dan İlk Aile Fotoğrafı! Leyla Yaz Bebek Büyüyor.