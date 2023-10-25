Demet Evgar: Mavi'den sonra hayatımda her şey değişti

Oyuncu Demet Evgar, rol aldığı projelerdeki üstün performansıyla ekranların sevilen isimleri arasında yer alıyor. Geçen yılın mart ayında, 6 yıl süren birlikteliğin ardından işletmeci Levent Babataş ile evlenmişlerdi. Çift, Mavi adını verdikleri kızlarına ağustos ayında kavuştu.

Evgar ve Babataş, son olarak önceki gün Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demet Evgar, "Her şey yolunda, setleri gerçekten özledim. Uzun bir süre geçti. Başlamayı daha sonraya bırakmayı düşünüyordum, ancak tahminimden önce olacak gibi görünüyor. Katılacağım projenin tadını çıkarmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Ünlü oyuncu, "Mavi nasıl?" sorusuna ise şu cevabı verdi: "Çok iyi, 14 aylık oldu. Sürekli yanındayım, aramızda güçlü bir bağ var. Setlerdeyken artık o da benim yanımda olacak. Küçük cadı numaraları yapıyor. Kime benzediği konusundaki soruları herkes için cevaplayarak herkesi memnun ediyor, harika bir karışım gibi görünüyor. Mavi'den sonra hayatımın tamamen değiştiğini söyleyebilirim, ve bu değişiklikten çok mutluyum."

Evgar, "Mavi'den sonra özgürlükleriniz sınırlı mı oldu?" sorusuna ise, "Tam tersine, kendimi daha özgür ve güvende hissediyorum. Mavi'den önceki hayatıma dönüp baktığımda neler yaptığımı hatırlamıyorum bile. Tüm çocukların güzel bir dünyada yaşamasını diliyorum" diye yanıtladı.

Müziğe devam etme planları hakkında konuşan ünlü oyuncu, "Henüz 4-5 parçamı yayınlamadım, kış aylarında güzel bir şarkı ile geri dönmeyi düşünüyorum" dedi.