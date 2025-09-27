Demet Evgar: Karı - koca 'date' yaptık

SHOW TV’nin sevilen dizisi Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın? başrol oyuncusu Demet Evgar, eşi Levent Babataş ile Yeniköy’de akşam yemeğinde görüntülendi. Çift, kızları Mavi’yi evde bırakarak keyifli bir akşam geçirdi.

Demet Evgar ve Levent Babataş’ın romantik akşamı

Ünlü oyuncu Demet Evgar, yoğun iş temposuna rağmen ailesine zaman ayırmayı sürdürüyor. Yeniköy’deki şık bir restoranda eşi Levent Babataş ile akşam yemeği yiyen Evgar, çıkışta basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Gülümseyerek, “Karı - koca ‘date’ yapıp eve döneceğiz” dedi. Çiftin samimi halleri objektiflere yansıdı.

Yoğun tempo başladı

Yeni sezon çekimlerinin başladığını söyleyen Evgar, oldukça yoğun bir sürece girdiklerini belirtti. “Setler başladı, her şey yolunda” diyerek projeye olan heyecanını dile getirdi. Başarılı oyuncu, yoğun iş temposuna rağmen aile hayatına da önem verdiğini her fırsatta gösteriyor.

Tatilden setlere dönüş

Tatil sorularına da yanıt veren Evgar, “Kısa bir kaçamak yaptık, hemen gidip geldik” sözleriyle yaz tatilini kısa tuttuklarını söyledi. Tatilin ardından hızla sete dönen oyuncu, hem özel hayatında hem de kariyerinde denge kurmayı başaran isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

‘Date’ ne demek?

Evgar’ın gündeme taşıdığı ‘date’ kelimesi, İngilizce’de ‘tarih, zaman ve randevu’ anlamlarına gelir. Günlük kullanımda ise genellikle iki kişinin birlikte vakit geçirmesi ya da romantik buluşma anlamında kullanılır.