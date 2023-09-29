Demet Evgar: Bebek gelince çadırdan karavana geçtik

Levent Babataş'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Kenan Doğulu'nun müziklerini yaptığı "Kim Bu Ben" adlı tiyatro oyununun galası için Zorlu PSM'de bulunan Demet Evgar, oyuna olan desteklerini gösterdi.

Evgar, oyun hakkında konuşurken, uzun süredir arkadaşı olan Engin Hepileri'yi ve eşini Beyza Şekerci'yi övdü ve "Yine kesinlikle harika bir iş yapmışlardır, bunu biliyorum ve izlemeye geldim. Engin ve Beyza, harika insanları bir araya getirme konusunda çok iyiler." dedi.

Kızları Mavi'nin durumu sorulduğunda, Evgar, aileleriyle birlikte bir karavan tatili yaptıklarını söyledi ve bu deneyimi paylaştı. Ancak 10 aylık bir bebekle karavan tatili yapmanın bazı zorluklarını da kabul etti, ancak karavanın avantajlarından da bahsetti. Sonunda çadırdan karavana geçiş yaptıklarını açıkladı:



"Biraz karavan ile tatile çıktık. Güzeldi ama zordu 10 aylık bebek ile. Karavan müthiş bir avantaj ama zorlukları da var. Bebek gelince çadırdan karavana geçtik"