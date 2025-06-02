Demet Akalın’ın Acı Günü

Demet Akalın, Gölcük’te yaşayan kuzeni Hakan Kılıç’ın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Acısını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, duygusal mesajıyla yürek burktu: “Dağ gibi Hakan abim gitti. Teyzemin emaneti gitti.”

KOAH Hastasıydı, Yoğun Bakımda Yaşam Mücadelesi Verdi

Edinilen bilgiye göre, bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele eden Hakan Kılıç, 22 Mayıs’ta evinde rahatsızlanarak kriz geçirdi. Durumu ağırlaşınca hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Önce Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ardından Gebze’deki bir hastaneye sevk edildi.

Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haber, ailesi ve yakın çevresi kadar, ünlü kuzeni Demet Akalın’ı da derinden etkiledi.

Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Hakan Kılıç’ın cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip, Gölcük Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Demet Akalın’ın da cenazeye katılması ve Kılıç’a veda etmesi bekleniyor.

Sanat camiasından ve Akalın’ın hayranlarından da başsağlığı mesajları gelmeye başladı. Sevenleri, sosyal medyada Demet Akalın’a destek veren paylaşımlarda bulundu.