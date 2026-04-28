Demet Akalın'dan Sefo İle Yeni Şarkı Müjdesi

Yeni nesil futbol turnuvası Golazo, önceki akşam Volkswagen Arena’da düzenlenen özel gecede Demet Akalın konseriyle büyük bir coşku yaşadı.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-04-2026 13:28

Sahneye enerjik performansıyla çıkan Demet Akalın, kariyerine damga vuran hit şarkılarını art arda seslendirerek salonu adeta ayağa kaldırdı. Seyircilerin şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği gecede ünlü popçu, sahnedeki iddialı tarzıyla da dikkat çekti. Demet Akalın’ın sahne kıyafeti kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Gecenin sürprizi ise Sefo’nun sahneye çıkmasıyla yaşandı. 2025 yazına damga vuran “Yerinde Dur” şarkısını birlikte söyleyen ikili, Volkswagen Arena’daki izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Demet Akalın ve Sefo, sahnede yaptıkları açıklamayla 2026 yazı için yeni bir şarkı hazırlığında olduklarını da duyurdu. İkilinin bu sürpriz müjdesi müzik dünyasında şimdiden büyük merak uyandırdı. 

Benzer Haberler
ÇOK OKUNANLAR
