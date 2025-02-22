Demet Akalın’dan Hadise kıyaslamasına sert tepki!

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Demet Akalın, bir sosyal medya kullanıcısının Hadise’nin yeni şarkısı ‘Fırtına’ ile ilgili yorumuna sert bir yanıt verdi.

Demet Akalın’dan Hadise kıyaslamasına sert tepki!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-02-2025 11:22

Bir sosyal medya kullanıcısı, Hadise’nin son şarkısı Fırtına hakkında övgüler yağdırırken, Akalın’ı da kıyaslamaya dahil etti. Kullanıcı, "Demet Akalın'ın buna örnek alması lazım" yorumuyla Akalın’a meydan okuyunca ünlü şarkıcı sessiz kalmadı.

Demet Akalın, yapılan yoruma sert bir şekilde yanıt vererek, “Akal değil soyadım! Ben bunların alasını çektim, onlar arkamdan gelsin! Ben istediğim zaman yine eski tadımda çekerim! Soyadımı da doğru yaz!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ünlü şarkıcının bu çıkışı, sosyal medyada gündem olurken hayranları ikiye bölündü. Kimileri Akalın’a destek verirken, kimileri de Hadise’nin son şarkısıyla pop müziğe yeni bir soluk getirdiğini savundu.

Hadise’nin Fırtına şarkısıyla müzik listelerinde hızlı bir yükseliş yakaladığı bilinirken, Akalın’ın bu yanıtı sonrası gözler onun yeni projelerine çevrildi.

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