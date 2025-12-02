Demet Akalın'dan Berkay Barışı Sonrası Gülben Ergen'e Ret: "Ayyy Yok Yok! Gerek Yok"

Demet Akalın, altı yıl sonra barıştığı Berkay için "Ona sarılıp koptum" derken, Gülben Ergen'le barışma sorusuna "Ayyy yok yok! Gerek yok" diye yanıt verdi.

Demet Akalın'dan Berkay Barışı Sonrası Gülben Ergen'e Ret:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-12-2025 10:58

Şarkıcı Demet Akalın, altı yıldır küs olduğu meslektaşı Berkay ile geçtiğimiz günlerde gözyaşları içinde barışmasının ardından ilk kez konuştu. Barışmanın içindeki bir ukde olduğunu belirten Akalın, bir diğer küs olduğu isim olan Gülben Ergen ile barışma ihtimaline ise kesin bir ret cevabı verdi.

"Ona Sarılıp Koptum, İçimde Ukteydi"

Demet Akalın ve Berkay arasındaki küslük, 2019 yılında Akalın’ın hediye ettiği lüks bir saat nedeniyle çıkmış, Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin'in saati satmak istediği iddiaları Akalın'ı çok üzmüştü.

Geçen cumartesi son bulan bu uzun süreli küslük sonrası ilk kez konuşan Akalın, barışma isteğinin kendisinden geldiğini söyledi:

"Aile dostumuz Berkay içimizde ukteydi. 5-6 senedir görüşmüyorduk. Ben onunla barışmayı istiyordum. Ortam hazırlanınca ona sarılıp koptum."

Gülben Ergen Sorusu Karşısında Net Cevap

Berkay ile barışmanın mutluluğunu yaşayan Demet Akalın'a, bir diğer uzun süreli küs olduğu isim olan Gülben Ergen ile de barışıp barışmak istemeyeceği soruldu.

Akalın, bu soruya net ve esprili bir şekilde karşılık verdi:

"Ayyy yok yok! Şu an o kadar mutluyum ki. Gerek yok"

Demet Akalın'ın bu sözleri, Berkay ile olan barışmanın ne kadar içten olduğunu gösterirken, Gülben Ergen ile aralarındaki gerginliğin bir süre daha devam edeceğini ortaya koydu.

